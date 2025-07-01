Прокуратура утвердила обвинение против иноагента Ильи Варламова

Tекст: Мария Иванова

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова*, признанного иноагентом, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы ведомства, Варламову заочно предъявлены обвинения по двум статьям – уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России из политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В официальном сообщении прокуратуры говорится: «Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Ильи Варламова». По версии следствия, Варламов находился за пределами России, когда на общедоступном видеохостинге опубликовал материалы, которые прокуратура квалифицировала как заведомо ложные сведения о ВС России, выдавая их за достоверные.

В ведомстве пояснили, что ранее в течение года Варламов дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжал публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки. В результате в отношении него возбудили уголовное дело, которое теперь будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.

Илья Варламов объявлен в межгосударственный розыск, а в качестве меры пресечения ему заочно избрано заключение под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера и иностранного агента Ильи Варламова за нарушение закона о деятельности иноагентов.

Позднее Мосгорсуд оставил без изменений постановление о штрафе в 50 тыс. рублей Варламову за дискредитацию армии.