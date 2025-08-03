Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
МВД: Telegram и WhatsApp в лидерах по числу связанных с мессенджерами преступлений
Наибольшее число преступлений с использованием соцсетей фиксируется в популярных зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщило Министерство внутренних дел России.
Большинство преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, фиксируется в Telegram и WhatsApp, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Такие сервисы используются злоумышленниками чаще других для осуществления различных противоправных действий.
Ранее в МВД предупреждали, что мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками военкомата. Мошенники просят сообщить СМС-код якобы для уточнения данных на портале «Госуслуги».