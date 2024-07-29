Оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах

Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.0 комментариев
Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.0 комментариев
Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.27 комментариев
Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.63 комментария
Как сообщили в пресс-службе, на территории олимпийского комплекса «Лужники» сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей во время культурно-массового мероприятия, на КПП к стражу порядка в форме обратился мужчина, хотевший пройти за ограждение на закрытую территорию, передает ТАСС.
Там добавили, что полицейский рассказал гражданину, что в данном месте проход запрещен, и разъяснил, как пройти в интересующее его заведение, но мужчина попытался пройти через ограду, его не пустили, после чего он начал вести себя агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, схватил его за форменное обмундирование и нанес несколько ударов в область лица и туловища.
В итоге мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. «В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», – добавили там.
Полицейский с травмами обратился в медицинское учреждение, у него диагностированы ушибы, ссадины и гематомы. В СК по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее в СК сообщали, что следствие намерено просить о заключении под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура после того, как он избил возле комплекса «Лужники» в Москве сотрудника полиции.
Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».
После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.
Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.
Дети поднялись на сцену, чтобы получить подарок от президента на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе. Отмечается, что пятилетний ребенок, младший в семье, быстро подошел к Эрдогану и молча смотрел на него, пишет РБК.
Ребенок, приблизившись к главе государства, не выказал ему почтения. В этот момент Эрдоган слегка хлопает его по лицу, а стоящий рядом мужчина объясняет мальчику, что нужно сделать, после чего тот прикладывается к руке. После этого к турецкому лидеру подошел старший мальчик и обнял президента, передает РИА «Новости».
Согласно турецким обычаям, младшие должны поцеловать руку старшего и приложить ее ко лбу, чтобы проявить ему уважение.
Видео опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) газета Cumhuriyet.
Ранее сообщалось, что Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке в Стамбуле. Отмечается, что президент Турции не впервые прибегает к подобному жесту: он раздавал деньги в феврале в ходе посещения зоны разрушительных землетрясений на юго-востоке страны.
Филиппо: Франция потратила впустую 1,4 млрд на очистку Сены
Политик в своем посте в Х (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил возмущение тем фактом, что на «очистку Сены» было потрачено 1,4 млрд евро, а результат оказался нулевым, передает РИА «Новости».
Филлипо также напомнил о символическом заплыве министра спорта Амели Удеа-Кастера, который должен был продемонстрировать безопасность воды в Сене, и призвал ее повторить этот опыт после последних событий.
Ранее сообщалось, что тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться в воскресенье, отменили из-за плохого качества воды в Сене.
Напомним, 21 июля глава оргкомитета Игр Тони Эстанге заявил, что река Сена, благодаря Олимпийским играм в Париже, станет безопасной для всех людей.
Кроме того, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в преддверии ОИ, чтобы подтвердить чистоту реки. Между тем мэр Парижа Анн Идальго также обещала окунуться в воды Сены.
В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.
Как сказала Дескам на брифинге МОК, удаление роликов связано с геоблокировкой, передает ТАСС.
Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.
Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.
Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.
В сообщении ведомства говорится, что Abrams был уничтожен военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С», передает ТАСС.
По словам командира САУ с позывным Восьмой, российские военные долго охотились за танком Abrams, нашли и уничтожили его в грязи, где он застрял вместе с экипажем.
В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр».
Он отметил, что Трамп российской стороне «известен лучше, чем любая «темная лошадка», но не более того». Медведев отметил, что Москва сложностей не боится, но создавать себе новые угрозы и проблемы не позволит, передает ТАСС.
Ранее Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в новых выборах главы американского государства.
Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
«В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.
«Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.
Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.
Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.
В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.
Ван де Вельде играет в паре с Мэттью Иммерсом, болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянской парой, при этом зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию, передает ТАСС.
Ван де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки.
Ранее зрители освистали Макрона на открытии ОИ.
Патрушев: Заявления о переговорах нужны Киеву для передышки на фронте
«Есть указ Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз», – уточнил Патрушев в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия сейчас имеет преимущество в спецоперации, поэтому Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы и сделать передышку. По его словам, все эти заявления имеют именно тактический характер передышки, а на самом деле никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут.
Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.
Аккредитации отозваны у одного фотокорреспондента и трех пишущих журналистов, которые успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования. Как заявили в агентстве, сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами турнира, замечаний со стороны организаторов к ним не поступало.
Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан заявила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр.
Как пишет издание, скоростной поезд, на котором ехала женщина, направлялся из Ниццы в Париж. Внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermes. Свояченицу эмира Катара сопровождала горничная, сообщает Lenta.Ru.
Также отмечается, что для поиска украденного поезд остановили на 20 минут, но ни сумки, ни вора не нашли. Представители транспортной компании SNCF сняли с себя всю ответственность, поскольку в правилах перевозчика указывается, что путешественники сами несут ответственность за свой багаж.
Ранее у одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер.
FIA лишила пилота «Мерседеса» Расселла победы в Бельгии из-за недостаточного веса болида
Расселл в воскресенье занял первое место в заезде, состоявшемся на трассе «Спа-Франкоршам». После гонки из топливного бака машины британца была взята контрольная проба топлива объемом 2,8 литра. После этого болид был дважды взвешен, оба раза масса болида составила 796,5 кг при требуемых 798 кг, передает РИА «Новости».
Расселл был дисквалифицирован, а победителем стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.