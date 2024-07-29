Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.26 комментариев
В Венесуэле обработали 80% голосов избирателей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
По его словам, Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 51,20% голосов, Эдмундо Гонсалес из Совета Единства 44,2, передает РИА «Новости».
Для президента Мадуро будущий президентский срок – третий подряд, он возглавляет страну с 2013 года.
Ранее штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр.