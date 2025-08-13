Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.21 комментарий
Великобритания уже начала подготовку очередного санкционного пакета против России, передает ТАСС. Премьер-министр Кир Стармер по видеосвязи заявил лидерам стран, входящих в «коалицию желающих», что Лондон готов усилить давление на Россию, в первую очередь в экономической сфере. Он добавил, что уже можно увидеть последствия ранее введенных мер и сейчас в Британии формируется новый, жесткий пакет санкций.
Ранее российское посольство в Лондоне призвало британских чиновников осознать бессмысленность продолжения санкционной политики. Российские дипломаты подчеркнули, что подобные меры вредят не России, а экономике и престижу самой Британии.
Стармер в своем обращении также выразил поддержку запланированной на 15 августа встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Он отметил, что «коалиция желающих» готова поддержать эту встречу и итоговые решения, в том числе при помощи развертывания сил сдерживания после окончания боевых действий.
Ранее Британия ввела санкции против 134 танкеров.
Британские власти внесли 18 россиян в обновленный санкционный список за предполагаемое участие в кибератаках, запретив им въезд и доступ к счетам.
Власти Британии расширили санкционный список, добавив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.