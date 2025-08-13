Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.21 комментарий
Православные Аляски начали трехдневный молебен перед саммитом России и США
Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире перед саммитом президентов России и США.
Епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке в обращении к своей епархии призвал провести трехдневный молебен о мире. К этой инициативе присоединились также представители Русской зарубежной церкви в США, передает РИА «Новости».
Первое богослужение состоялось во вторник и сопровождалось акафистом святой Ольге Аляскинской. В среду в епархии прошел молебен с акафистом святому Герману Аляскинскому, а специальная служба была организована в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи святого. Епископ отметил, что святой Герман проповедовал любовь и защиту слабых, объединял людей.
В четверг верующие соберутся на молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери, особо почитаемой на Аляске. На пятницу, когда должна пройти встреча президентов, епископ Алексей объявил День молитвы о мире. Он рекомендовал в этот день открыть храмы, проводить колокольный звон в полдень и читать Иисусову молитву дома, если невозможно посетить службу.
В своем обращении епископ Алексей выразил пожелание, чтобы «Матерь Божия покрыла своим покровом Украину и Россию, святой Герман направил народы к единству, а святая Ольга исцелила места, где начинается истинный мир».
Ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа на военном объекте в Анкоридже на Аляске.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил совпадение даты саммита с праздником Успения Богородицы, который отмечают в США 15 августа.
Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.