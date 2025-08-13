Православные Аляски начали трехдневный молебен перед саммитом России и США

Tекст: Вера Басилая

Епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке в обращении к своей епархии призвал провести трехдневный молебен о мире. К этой инициативе присоединились также представители Русской зарубежной церкви в США, передает РИА «Новости».

Первое богослужение состоялось во вторник и сопровождалось акафистом святой Ольге Аляскинской. В среду в епархии прошел молебен с акафистом святому Герману Аляскинскому, а специальная служба была организована в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи святого. Епископ отметил, что святой Герман проповедовал любовь и защиту слабых, объединял людей.

В четверг верующие соберутся на молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери, особо почитаемой на Аляске. На пятницу, когда должна пройти встреча президентов, епископ Алексей объявил День молитвы о мире. Он рекомендовал в этот день открыть храмы, проводить колокольный звон в полдень и читать Иисусову молитву дома, если невозможно посетить службу.

На ваш взгляд Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа? С воодушевлением

С безразличием

С разочарованием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

В своем обращении епископ Алексей выразил пожелание, чтобы «Матерь Божия покрыла своим покровом Украину и Россию, святой Герман направил народы к единству, а святая Ольга исцелила места, где начинается истинный мир».

Ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил совпадение даты саммита с праздником Успения Богородицы, который отмечают в США 15 августа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.