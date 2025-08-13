  • Новость часаВзрыв произошел в Сумах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала
    Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной нагрузкой на школьников
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    Пенсионер перевел 750 тыс. рублей мошеннику с лицом Киану Ривза
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
    ВСУ утром обстреляли промзону рядом с Запорожской АЭС
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
    Глава МИД Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США
    Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 22:30 • Новости дня

    Православные Аляски начали трехдневный молебен перед саммитом России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире перед саммитом президентов России и США.

    Епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке в обращении к своей епархии призвал провести трехдневный молебен о мире. К этой инициативе присоединились также представители Русской зарубежной церкви в США, передает РИА «Новости».

    Первое богослужение состоялось во вторник и сопровождалось акафистом святой Ольге Аляскинской. В среду в епархии прошел молебен с акафистом святому Герману Аляскинскому, а специальная служба была организована в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи святого. Епископ отметил, что святой Герман проповедовал любовь и защиту слабых, объединял людей.

    В четверг верующие соберутся на молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери, особо почитаемой на Аляске. На пятницу, когда должна пройти встреча президентов, епископ Алексей объявил День молитвы о мире. Он рекомендовал в этот день открыть храмы, проводить колокольный звон в полдень и читать Иисусову молитву дома, если невозможно посетить службу.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    55 комментариев

    В своем обращении епископ Алексей выразил пожелание, чтобы «Матерь Божия покрыла своим покровом Украину и Россию, святой Герман направил народы к единству, а святая Ольга исцелила места, где начинается истинный мир».

    Ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил совпадение даты саммита с праздником Успения Богородицы, который отмечают в США 15 августа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    13 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США

    МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    @ vk.com/mid

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.

    Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    55 комментариев

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (13)
    13 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    @ Максим Блохин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    Комментарии (12)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 03:27 • Новости дня
    СМИ осадили ресторан «Пельмени» в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже стал объектом внимания СМИ перед саммитом

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США журналисты осадили российский ресторан, вызвав неудобства для его персонала.

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже оказался в центре внимания из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники заявили, что журналисты активно пытаются получить комментарии и связывались с заведением.

    Один из работников признался: «Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас».

    Он отказался обсуждать дела ресторана, заметив, что просто хочет закончить рабочий день. Повар продолжал работать, несмотря на ажиотаж вокруг заведения.

    Хозяин ресторана не ответил на вопросы журналистов. Кремль и Белый дом объявили о встрече президентов 15 августа, однако точное место саммита в штате Аляска не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность Владимира Путина в Анкоридже обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Переговоры президентов России и США пройдут на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Американские СМИ перечислили среди возможных мест для встречи аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:34 • Новости дня
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод

    Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района рифа Скарборо

    Tекст: Денис Тельманов

    Инцидент с участием американского эсминца произошел у спорного китайского рифа Хуанъянь, куда корабль вошел без разрешения Пекина.

    Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins из акватории спорного рифа Хуанъянь, передает РИА «Новости». Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявила, что корабль США незаконно пересек территориальные воды КНР, не получив соответствующего разрешения властей.

    В сообщении отмечается, что китайские военные отслеживали передвижение эсминца, осуществляли наблюдение, предупреждение и вытеснение судна в соответствии с законодательством КНР. Представители командования подчеркнули, что такие действия США подрывают суверенитет и безопасность страны, а также нарушают международное право и стабильность в Южно-Китайском море.

    Пекин регулярно выражает протесты в адрес Вашингтона из-за прохода военных кораблей вблизи спорных островов, считая это провокацией. США, в свою очередь, утверждают, что действуют в рамках международного права, и продолжают направлять военные суда в регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Соединенных Штатов объявило о начале переговоров с Островами Кука по освоению минеральных ресурсов морского дна в южной части Тихого океана. Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», где, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР. Военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо и потребовали покинуть территориальные воды КНР.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Трамп заявил о последствиях для России в случае провала переговоров по Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США анонсировал жесткие меры для России в случае отсутствия прогресса на переговорах по Украине, которые пройдут на Аляске 15 августа.

    Россия столкнется с серьезными последствиями, если на саммите с США на Аляске 15 августа не будет достигнуто соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, передает ТАСС.

    Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях для России, заявил: «Да, они будут. Последствия будут серьезными». При этом он не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, отказавшись раскрывать детали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите. США ведут поиск площадки для встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского.

    Комментарии (5)
    13 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Секретная служба США выразила намерение охранять Путина на Аляске

    ТАСС: Путина в Анкоридже намерены сопровождать агенты Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита Владимира Путина в Анкоридж его безопасность обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд подтвердил, что во время визита президента России Владимира Путина на Аляску его будут охранять не только представители личной охраны, прибывшей из России, но и агенты американской Секретной службы, сообщает ТАСС.

    Макдоналд подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в полной безопасности мировых лидеров во время подобных визитов.

    «Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», – отметил он.

    По словам Макдоналда, политические разногласия не влияют на работу служб охраны высших должностных лиц.

    Макдоналд рассказал, что у него был исключительно позитивный опыт взаимодействия с коллегами из других стран, в том числе России. Он лично участвовал в организации охраны Джорджа Буша – младшего во время его визита в Петербург, где тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

    Бывший агент выразил уверенность, что профессиональные отношения между компетентными органами позволяют абстрагироваться от политических обстоятельств ради безопасности руководителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президентов России и США должны пройти на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что оба президента способны серьезно повлиять на урегулирование ситуации на Украине, отмечая высокий интерес к встрече.

    Американские СМИ назвали сразу несколько потенциальных площадок для переговоров, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 08:42 • Новости дня
    Сопровождающие Путина на Аляску журналисты получили визы США

    Tекст: Вера Басилая

    Практически все представители российских СМИ, сопровождающие президента России Владимира Путина на Аляску, оформили американские визы, но часть паспортов пока не возвращена.

    Почти все журналисты кремлевского пула, отправляющиеся с президентом России Владимиром Путиным на Аляску на саммит с американским лидером Дональдом Трампом, получили визы США, передает ТАСС.

    Корреспондент агентства уточнил, что журналистам предоставили однократные визы категории I, действующие до 10 ноября 2025 года. Получение документов прошло до вылета спецборта.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    55 комментариев

    Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    США решили перекрыть воздушное пространство над Анкориджем на время встречи.

    СМИ писали, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 20:16 • Новости дня
    СМИ предположили вероятное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Reuters: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное место встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может находиться в Европе или на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

    «Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится в публикации Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Риттер призвал США «перестать учить» Россию

    Экс-аналитик разведки США Риттер призвал Вашингтон перестать учить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    США следует избавиться от привычки критиковать Россию, перестать учить ее жить и научиться принимать ее культуру, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

    Риттер напомнил, что после окончания холодной войны американская сторона перестала изучать Россию и начала учить ее, как жить. По его мнению, с приходом к власти Владимира Путина русские вновь полюбили свою страну, что сделало Россию великой державой, передает ТАСС.

    По его словам, США отвергли это возрождение и вместо принятия культуры России начали обвинять и осуждать русских. Он добавил, что американское общество исторически не воспринимало Россию и ее достижения в позитивном ключе. По словам Риттера, в США долгое время сохранялся менталитет, сформировавшийся после большевистской революции, когда американцев учили ненавидеть большевиков.

    Даже в годы Второй мировой войны при союзничестве с Советским Союзом отношение к коммунизму оставалось негативным.

    После распада Советского Союза США стали смотреть на Россию как на побежденную страну и пытались контролировать ее, считает он.

    Ранее бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил о важности признания взаимной симпатии между русскими и американцами. Экс-аналитик разведки США Скотт Риттер назвал предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа определяющей для будущего Украины как государства.

    Напомним, переговоры президентов России и США, по данным СМИ, планируются на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах провести саммит с участием Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Заявление американского лидера прозвучало во время его посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», – сказал Трамп.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    55 комментариев

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Посольство США объявило о готовности к переговорам по работе дипломатов в Москве

    Дипломаты США готовы возобновить переговоры с Россией о работе посольства

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские дипломаты в Москве подчеркнули конструктивность диалога с Россией по восстановлению нормальной работы посольств и выразили готовность к новым консультациям.

    Посольство США в Москве заявило о готовности Вашингтона к новому раунду консультаций с Россией по вопросам устранения раздражительных факторов в двусторонних отношениях, передает ТАСС.

    Американские дипломаты подчеркнули, что нынешний формат переговоров сфокусирован не на глобальном улучшении отношений, а на восстановлении функциональности дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне.

    «Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, в удобное для обеих сторон время», – заявил представитель американского посольства.

    По словам дипломатов, США считают этот канал диалога конструктивной площадкой для постоянных переговоров о стабилизации работы дипмиссий.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва и Вашингтон согласуют сроки третьего раунда консультаций по этим вопросам. Он уточнил, что нет задержек в продвижении двусторонней повестки – лишь техническая пауза.

    Два предыдущих раунда консультаций прошли в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля и были посвящены нормализации условий работы дипломатических миссий России и США. Российскую делегацию возглавлял посол Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Первая встреча длилась более шести часов, вторая – пять с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ назвали возможные места встречи президентов России и США, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Президент США Дональд Трамп планирует использовать переговоры с Владимиром Путиным для уточнения позиции Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых хотят использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 23:46 • Новости дня
    СМИ США назвали несколько возможных мест встречи Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские СМИ указали сразу несколько потенциальных площадок для встречи президентов России и США, среди которых аэропорт, военная база и отели.

    Как сообщает ТАСС, Anchorage Daily News привел список из нескольких объектов, где 15 августа может состояться саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В их числе оказался международный аэропорт имени Теда Стивенса в Анкоридже, а также база Вооруженных сил США Элмендорф-Ричардсон. Представители этих объектов пока не прокомментировали информацию журналистам.

    В департаменте транспорта и коммунальных объектов Аляски отметили, что аэропорт обслуживается властями штата и при необходимости готовы содействовать проведению встречи. «Если потребуется наше помещение для проведения этой встречи, мы будем рады сотрудничеству с командами, чтобы реализовать это», – заявила представитель Шэннон Маккарти.

    В числе других возможных вариантов СМИ называют гостиницу Hotel Captain Cook, где ранее проходили переговоры лидеров Китая и США с представителями Аляски, а также курорт Girdwood’s Alyeska Resort, находящийся недалеко от Анкориджа. Представители обеих гостиниц заявили, что ничего не знают о планах проведения саммита, однако открыты для сотрудничества.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома подтвердила проведение встречи лидеров России и США 15 августа в Анкоридже. Помощник президента России сообщил, что главной темой переговоров станет поиск долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а следующую встречу планируется провести в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты обратились к Дональду Трампу с просьбой учесть прекращение гонений на УПЦ и политических репрессий при обсуждении условий мирного договора. Дипломат назвала действия Киева преступными после сообщений о готовящихся провокациях, связанных с переговорами России и США, назначенными на середину августа.

    Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 07:21 • Новости дня
    Белый дом: Трамп не собирается проводить красные линии для России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон наблюдает прогресс в переговорах Москвы и Киева, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы», – цитирует Ливитт ТАСС.

    По ее словам, в переговорах наблюдается прогресс – проводились обмены пленными и детьми.

    Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по данным СМИ, пройдут на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    В рамках визита Путина его безопасность обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу, заявлял бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    США допустили усиление санкций в случае неудачи саммита на Аляске

    Бессент: США могут усилить санкции против России в случае неудачи саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон может усилить санкционное давление против России, если предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не приведет к положительным результатам, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», – сказал он в интервью Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, степень и срок действия санкций будут зависеть от исхода переговоров между лидерами России и США. Бессент отметил, что санкции «могут быть усилены, могут быть ослаблены», а также пояснил, что их срок «может быть ограниченным или бессрочным».

    Министр вновь призвал европейские страны присоединиться к введению вторичных пошлин против Москвы. «Сейчас момент истины – или действуйте, или молчите. Президент создает собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления», – сказал он.

    Ранее в США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике. Газета The New York Post сообщала о возможном отказе США от санкций против России.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    Комментарии (4)
    Главное
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области
    Индия решила разрешить частным компаниям добычу и импорт урана
    Звонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными
    Российским туристам за рубежом рекомендовали с запасом пополнить счет телефона
    Следователи раскрыли изнасилование ребенка в Москве в 1977 году
    Скончался спортивный комментатор Борис Скрипко

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации