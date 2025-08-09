Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа назначена на Успение Богородицы
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на совпадение даты планируемого саммита президентов России и США с Успением Богородицы, которое в США отмечают 15 августа.
По словам Дмитриева, встреча пройдет 15 августа, когда в Америке православные отмечают окончание земной жизни Пресвятой Богородицы( Успение Богородицы). В Русской православной церкви этот праздник празднуется 28 августа, передает ТАСС.
«Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, – выбирайте диалог, выбирайте мир», – написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал проведение саммита между лидерами России и США.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.