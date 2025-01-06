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Годовая инфляция в Германии выросла до 2,6% по итогам декабря
В Германии годовая инфляция в декабре достигла 2,6%, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали 2,4%, следует из данных Федерального статистического бюро страны (Destatis).
По данным бюро, годовая инфляция в декабре составила 2,6%, ускорившись с 2,2% в ноябре, передает РИА «Новости».
Это оказалось выше прогноза аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics, которые ожидали, что рост потребительских цен составит 2,4%.
Рост инфляции в Германии свидетельствует о продолжающемся влиянии различных экономических факторов на стоимость жизни в стране.
Эксперты отмечают, что этот показатель выше ожидаемого может повлиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что прекращение транзита российского газа через Украину может привести к значительному росту инфляции и увеличению цен на энергоносители в Европе. Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».