Годовая инфляция в Германии выросла до 2,6% по итогам декабря

Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии

Tекст: Мария Иванова

Захарова прокомментировала заявление Бербок о необходимости отказа России от своих военных баз в Сирии.

Бербок заявила: «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

В ответ на это Захарова в своем Telegram-канале напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Она выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

Захарова также задала риторический вопрос, не пора ли Анналене Бербок сделать аналогичное заявление в адрес Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Между тем сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.