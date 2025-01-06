  • Новость часаBloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    21 комментарий
    6 января 2025, 16:41 • Новости дня

    Годовая инфляция в Германии выросла до 2,6% по итогам декабря

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии годовая инфляция в декабре достигла 2,6%, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали 2,4%, следует из данных Федерального статистического бюро страны (Destatis).

    По данным бюро, годовая инфляция в декабре составила 2,6%, ускорившись с 2,2% в ноябре, передает РИА «Новости».

    Это оказалось выше прогноза аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics, которые ожидали, что рост потребительских цен составит 2,4%.

    Рост инфляции в Германии свидетельствует о продолжающемся влиянии различных экономических факторов на стоимость жизни в стране.

    Эксперты отмечают, что этот показатель выше ожидаемого может повлиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что прекращение транзита российского газа через Украину может привести к значительному росту инфляции и увеличению цен на энергоносители в Европе. Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    3 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

    Захарова прокомментировала заявление Бербок о необходимости отказа России от своих военных баз в Сирии.

    Бербок заявила: «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

    В ответ на это Захарова в своем Telegram-канале напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Она выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

    Захарова также задала риторический вопрос, не пора ли Анналене Бербок сделать аналогичное заявление в адрес Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Между тем сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Коментарии (15)
    3 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.

    Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.

    Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.

    Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.

    Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Сирийские власти заретушировали Бербок на фотографиях
    Сирийские власти заретушировали Бербок на фотографиях
    @ t.me/ALMHARAR

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изображение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и ее переводчиц на официальных фото со встречи с сирийскими политиками заретушировали.

    Изображение Бербок, а также двух переводчиц, сопровождавших ее, размыто до такой степени, что лица женщин нельзя опознать, передает ТАСС.

    Фото размещены в социальных сетях.

    Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Бербок во время ее визита в Дамаск. Сама Бербок назвала предсказуемым отказ от рукопожатия сирийских политиков.

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    4 января 2025, 19:05 • Новости дня
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    @ AHMAD FALHALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сочла ожидаемым то, что сирийские политики отказались пожимать ей руку на встрече в Дамаске.

    «Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», – сказала Бербок, передает РИА «Новости».

    Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что отказ от рукопожатия был унизительным.

    Востоковед Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Бербок в Дамаск можно назвать провальным.

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    5 января 2025, 22:40 • Новости дня
    В Венгрии оценили открывшиеся из-за решения Киева по транзиту газа возможности

    В Венгрии указали на открывшиеся возможности после прекращения транзита российского газа через Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с прекращением Украиной транзита российского газа Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении ЕС, заявил директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg («Конец столетия») Оливер Хортай.

    Хортай выразил мнение, что прекращение поставок будет вредно для всех европейских стран. Однако Венгрия видит в этой ситуации и некоторые возможности. «Закупки с южного направления увеличатся и Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении Евросоюза», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал M1.

    По словам Хортая, Венгрия пострадает от прекращения транзита в меньшей степени, чем другие страны Центральной Европы, такие как Словакия и Австрия. Это связано с тем, что Будапешт получает большую часть газа через «Турецкий поток» и его ответвления, которые проходят через Болгарию и Сербию. Пропускная способность этих трубопроводов может быть увеличена, что позволит Венгрии перенаправлять часть поставок в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ может поступать в интегрированную европейскую систему.

    Хортай также отметил, что возможные убытки для Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить 60-70 млрд евро в год. Особенно сильно пострадают от этого Австрия и Словакия, которым придется изменить направления закупок, сообщает Kossuth.

    Повышение спроса на американский сжиженный природный газ также станет частью новой энергетической реальности Европы. Украина, в свою очередь, потеряет почти 1 млрд долларов ежегодно из-за прекращения транзита, сказал Хортай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу прекращен. Министерство энергетики Украины сообщило, что с 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

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    4 января 2025, 22:58 • Новости дня
    В Германии назвали срок возможного визита Шольца в Москву

    В Бундестаге назвали срок возможного визита Шольца в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Родерих Кизеветтер утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов, которые пройдут 23 февраля.

    Как сообщает ТАСС, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил о вероятности визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву до 23 февраля. Это событие, по его словам, может произойти перед досрочными парламентскими выборами в Германии, что свидетельствует о повышенном интересе к контактам с Россией на фоне внутренней политической борьбы.

    Кизеветтер отметил, что все больше поступает сведений о возможной поездке Шольца, подчеркивая ее значимость для германо-российских отношений. «Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с президентом Путин», – написал он в соцсети X.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, заявив, что запросы на визит Шольца в Москву не поступали. Дополнительно, в кабинете министров Германии утверждают, что сообщения о планах канцлера являются вымыслом. Журнал Der Spiegel предположил, что визит может быть обусловлен желанием повысить рейтинг Социал-демократической партии Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сдержанно реагировать на критические высказывания Илона Маска, подчеркнув важность воли граждан в политике страны. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину в ответ на мнение Шольца о необходимости поиска работы украинцами в Германии.

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    4 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии

    Депутат Бундестага назвала визит Бербок в Сирию черным днем для внешней политики ФРГ

    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск обернулся скандалом для внешней политики ФРГ, когда представители новых сирийских властей во главе с Ахмедом аш-Шараа отказали ей в рукопожатии, заметила депутат Бундестага Севим Дагделен.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен назвала визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск «черным днем для германской внешней политики», сообщает ТАСС.

    Она отметила, что Бербок даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Дагделен также подчеркнула, что это унижение является «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

    Во время визита в Дамаск, который состоялся в пятницу, Анналена Бербок прибыла с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Это был первый визит европейских министров иностранных дел в Сирию после ухода Башара Асада с поста президента. Встречавшие их представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались пожать руку немецкому министру.

    Ситуация в Сирии кардинально изменилась в конце ноября 2024 года, когда вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на сирийскую армию. 8 декабря они вошли в Дамаск, что привело к отставке Башара Асада и его отъезду из страны. Вскоре после этого Мухаммед аль-Башир, глава «Правительства спасения» в провинции Идлиб, объявил себя руководителем сирийского переходного правительства, которое должно функционировать до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны на фоне опасений усиления влияния России и Китая в регионе, отметило немецкое издание Tagesschau.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

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    3 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Бербок призвала «убрать базы России из Сирии»

    Бербок потребовала вывода российских военных баз из Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Бербок перед визитом в Дамаск выразила мнение, что России необходимо отказаться от своих военных баз в Сирии, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте дипломатического визита, который министр осуществляет вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. В ходе этого визита они доождны провести переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

    Совместная поездка министров из Германии и Франции призвана продемонстрировать готовность поддержать Сирию в процессе политических изменений. Они подчеркнули важность мирной передачи власти, восстановления страны и общественного примирения.

    Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной после того, как вооруженные оппозиционные силы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. В результате этих событий президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а руководство Сирии перешло к новому главе временного правительства, Мухаммеду аль-Баширу.

    Временное правительство будет действовать до 1 марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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    5 января 2025, 16:38 • Новости дня
    Кабмин ФРГ решил подать в суд на депутата за ложь о встрече Шольца с Путиным

    Правительство ФРГ намерено преследовать депутата за слухи о встрече Шольца с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии планируют судебное преследование депутата Родериха Кизеветтера за распространение информации о встрече канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, названной правительством злостным вымыслом.

    Немецкий Кабмин намерен обратиться в суд против депутата бундестага Родериха Кизеветтера, передает ТАСС. Депутат от Христианско-демократического союза заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт назвал эту информацию клеветой и подчеркнул, что правительство готовит правовые шаги против Кизеветтера.

    Хебештрайт заявил, что слухи, распространяемые депутатом, не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что поездка Шольца в Москву не рассматривается и не имеет смысла. «То, чем занимается депутат Кизеветтер, является клеветой», – сообщил Хебештрайт редакционному объединению RND.

    Кизеветтер ранее опубликовал в социальной сети X сообщение о том, что якобы существуют планы Шольца встретиться с Путиным до досрочных парламентских выборов в Германии, назначенных на 23 февраля. Он утверждал, что информация об этом активно циркулирует.

    Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что в Христианско-демократическом союзе обсуждают возможный визит Шольца в Россию для поднятия рейтинга Социал-демократической партии перед выборами. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких запросов в Москву не поступало, а сама информация является выдумкой. Канцлер Шольц также назвал слухи о поездке в Москву ложью и «глубоко неприличными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов, которые пройдут 23 февраля, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным, а канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сдержанно реагировать на критические высказывания Илона Маска, который ранее назвал его «шутом», подчеркнув, что в Германии политика определяется волей граждан, а не заявлениями предпринимателей.

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    5 января 2025, 01:21 • Новости дня
    Греция осудила прекращение транзита газа через Украину

    Греческая партия раскритиковала Зеленского за отказ транзита газа через Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Греческая партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» выразила недовольство решением Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через Украину, что привело к росту цен на энергоносители в Европе.

    Партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief) осудила отказ Украины продлить соглашение с Россией на транзит природного газа через ее территорию. Как передает ТАСС, это, по их мнению, привело к серьезным проблемам в странах Европейского союза и росту цен на энергоносители для европейских потребителей.

    В заявлении партии говорится, что закрытие газопровода, снабжавшего Европу дешевым российским газом, вызвало кризис в таких странах, как Германия и Словакия, а также в Молдавии и Приднестровье, где парализована промышленная деятельность. Председатель Pakief Яннис Коцаилидис подчеркнул важность решения этой проблемы.

    Партия отметила, что лишь премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно отреагировал, планируя ответные меры против Украины. Они также подчеркнули, что в других европейских странах ожидается повышение цен на американский газ и нефть, указывая на спекуляции Зеленского и команды президента США Джо Байдена.

    Pakief призывает правительство Греции и другие политические силы последовать примеру Словакии и потребовать отмены решения Киева. Они считают, что Греция должна защищать свои национальные интересы, а не беспрекословно поддерживать решения Запада.

    Ранее договор о транзите российского газа через Украину истек 1 января 2025 года, и новое соглашение заключить не удалось. В результате поставки газа были прекращены, так как «Газпром» лишился возможности продолжать транспортировку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его решения прекратить транзит российского газа. Решение Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа через Украину ухудшило экономическое положение страны, лишив ее значительных доходов от транзита, как сообщила венгерская газета Magyar Nemzet. Также Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа.

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    4 января 2025, 21:28 • Новости дня
    Депутат Бундестага назвала дискуссию о военных ФРГ на Украине жуткой

    Депутат Бундестага Дагделен назвала дискуссию о военных ФРГ на Украине жуткой

    Tекст: Мария Иванова

    Депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен из группы «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» прокомментировала обсуждение возможного участия Бундесвера в миротворческой миссии на Украине, пишет ТАСС.

    По мнению Дагделен, предложение Родериха Кизеветтера из Христианско-демократического союза (ХДС) об отправке немецких военных на Украину является «жуткой призрачной дискуссией». Она отметила, что Кизеветтер своим призывом об участии НАТО и предоставлении Киеву «ядерного зонтика» мог бы выиграть соревнование по «опьянению войной».

    Родерих Кизеветтер ранее выступал за участие немецких военных в возможной миссии на Украине после окончания конфликта. В интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung он заявил, что Германия должна быть готова внести значительный вклад в поддержание мира и формирование европейской безопасности. По его мнению, миротворческая миссия будет эффективной и реалистичной только в рамках ЕС и НАТО, что обеспечит Украине «ядерный зонтик».

    Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе упомянула о возможности отправки немецких миротворцев на Украину при условии прекращения огня. Бербок подчеркнула, что наряду с гарантиями безопасности можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня» и добавила, что Германия намерена поддерживать усилия, направленные на достижение мира.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон также затрагивал эту тему в феврале, обсуждая возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже. Хотя участники тогда не пришли к согласию, такой сценарий в будущем не исключается.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что появление иностранных войск на Украине может привести к крайне негативным и непоправимым последствиям.

    Накануне немецкая оппозиционная партия ХДС заявила о необходимости размещения немецких миротворцев на Украине после завершения специальной военной операции.

    Расхождение мнений между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок по поводу отправки немецких солдат на Украину стало результатом внутригерманской политической борьбы, отмечал немецкий политолог Александр Рар.


    Коментарии (2)
    6 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Бербок поставила вопрос помощи Сирии в зависимость от прав женщин

    Бербок увязала помощь Сирии с соблюдением прав женщин и назвала это «жесткой реальной политикой»

    Бербок поставила вопрос помощи Сирии в зависимость от прав женщин
    @ Jurg Blank/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь Сирии должна зависеть от соблюдения прав женщин и недопустимости финансирования исламистских структур, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    Бербок подчеркнула, что если женщины не будут в безопасности в Сирии, то квалифицированные специалисты никогда не вернутся в страну для ее восстановления.

    «Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена – это жесткая реальная политика», – приводит слова Бербок ТАСС со ссылкой на Funke.

    Глава МИД заверила, что Евросоюз не будет направлять деньги Сирии на исламистские структуры. Она подчеркнула, что это было ясно донесено до руководителей «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Бербок также заявила, что ситуация в Сирии демонстрирует важность феминистической политики. Министр считает, что подавление прав женщин делает общество более авторитарным и радикальным. По ее мнению, «тот, кто лишает прав половину населения, едва ли будет уважительно относиться и к этническим и религиозным группам», это препятствует экономическому развитию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии во время ее визита в Дамаск, что сама Бербок назвала предсказуемым. Изображение Бербок и ее переводчиц на официальных фото со встречи с сирийскими политиками заретушировали.

    Коментарии (3)
    4 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Tagesschau: Бербок посетила Сирию для противодействия влиянию России и Китая

    Tagesschau сообщил о визите Бербок в Сирию для противодействия влиянию России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны, опасаясь усиления влияния России и Китая в регионе, сообщило немецкое издание Tagesschau.

    Издание отмечает, что Бербок намерена вести диалог даже с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН, сообщает Ura.ru.

    Как пишет Tagesschau, министр могла бы облегчить себе задачу и сказать, что это абсолютно невозможно и неправильно. «Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», – пишет издание.

    Ранее Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки, при этом сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту, а официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

    Коментарии (2)
    3 января 2025, 23:19 • Новости дня
    Вайдель подтвердила участие в дискуссии с Маском в соцсети

    Алис Вайдель примет участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском 9 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Алис Вайдель, сопредседатель «Альтернативы для Германии», подтвердила свое участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском 9 января в социальной сети.

    Как сообщает ТАСС, лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель подтвердила участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском, которая состоится 9 января. Вайдель отметила, что беседа начнется в 19:00 по местному времени и выразила надежду на широкий интерес аудитории.

    Илон Маск ранее неоднократно заявлял о своей поддержке АдГ. В статье, опубликованной в Welt am Sonntag, он выразил мнение, что Германия находится на грани экономического и культурного коллапса, отметив, что АдГ является последней надеждой для страны. Это заявление вызвало негативную реакцию у других немецких партий, которые считают призывы Маска к поддержке АдГ вмешательством в предвыборную кампанию.

    Власти Германии также осудили Маска за публичные заявления, поддерживающие АдГ. Представитель правительства Кристиан Хоффман назвала это попыткой вмешательства в политику страны. АдГ считается правопопулистской партией, и другие немецкие политические силы отказываются от возможного сотрудничества с ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что «только АдГ может спасти Германию». Мультимиллиардер Илон Маск продолжает пугать своих врагов ростом своего влияния в мировой политике и поддержка партии «Альтернатива для Германии» вызвала крупный скандал. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Германии снизился до 31%, тогда как уровень поддержки Социал-демократической партии Германии немного вырос.

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    3 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Импорт российского урана в Германию увеличился на 70% в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана почти на 70%, достигнув объема в 68,6 тонны, что подтверждено данными Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, сообщил журнал Der Spiegel.

    Импорт российского урана в Германию в 2024 году увеличится почти на 70% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности будет ввезено не менее 68,6 тонны урана. Эти данные предоставило Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, передает ТАСС.

    Уран будет направлен на завод по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels в городе Линген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония. ANF является дочерней структурой французской компании Framatome.

    Издание также отмечает, что федеральное Министерство охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии подтвердило данные регионального ведомства. В ведомстве пояснили, что в данный момент «нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт [урана] для использования в мирных целях».

    В мае 2023 США нарастили импорт урана из России, закупив его на рекордную сумму 209,5 млн долларов.

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