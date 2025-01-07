То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.0 комментариев
Кобахидзе резко ответил Макрону на слова о «российском вмешательстве»
Кобахидзе посоветовал Макрону следить за Украиной, а не лгать про Грузию и Россию
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной, которую «обрекли на уничтожение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава правительства Грузии прокомментировал слова президента Франции о «российском вмешательстве» в выборы в парламент Грузии 26 октября.
Кобахидзе подчеркнул, что считает слова Макрона ложью и предложил ему обратить внимание на Украину, «которую обрекли на уничтожение».
«Когда идет речь о соседних государствах, если вмешивается Россия, то вмешивается на Украину и предпочтительнее для всех присмотреть за Украиной, которую обрекли на уничтожение», – заявил премьер-министр Грузии.
Ранее Макрон заявил, что американский бизнесмен Илон Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои социальные сети.
Тем временем Кобахидзе объяснил все сложности страны отказом открыть в 2022 году «второй фронт» против России.