Эксперты сообщили о грядущем росте цен на Украине из-за отказа от транзита газа

На Украине ожидают подорожание всех товаров из-за прекращения транзита газа из России

Tекст: Ольга Иванова

Отказ Киева от транзита газа из России приведет к значительному росту цен на все товары и услуги на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Специалисты отмечают, что прекращение контракта уже увеличило внутренний тариф на транспортировку газа вчетверо. Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук предупредил, что дальнейшее подорожание может затронуть и население: цена на газ для граждан может повыситься с нынешних 7,96 гривен до 10-12 гривен за кубометр, а стоимость доставки – до 4-4,5 гривен.

Представители бизнеса, которые уже платят за газ по рыночным ценам, также столкнутся с увеличением расходов. Корольчук отмечает, что стоимость доставки для предпринимателей может вырасти до 1500 гривен за тысячу кубометров вместо нынешних 500 гривен. Это приведет к рискам перебоев с газоснабжением и снижению калорийности газа, что вызовет рост его потребления.

Для поддержания давления в газотранспортной системе, по словам Корольчука, придется заменять российский газ собственными или импортными ресурсами в объеме до 3 млрд кубометров. Это также сопряжено с необходимостью подавать газ под повышенным давлением в регионы, которые удалены от магистральной трубы, что может повлечь дополнительные расходы и перебои.

Эксперт энергорынка Олег Попенко предсказывает, что такие изменения спровоцируют рост цен на все товары, так как бизнес будет вынужден перекладывать увеличение себестоимости продукции на конечных потребителей. В частности, он прогнозирует, что в ближайшие полгода цены на продукты, включая еду, могут вырасти на 10-20%.

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

Между тем, цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как отсутствие российского газа изменит Европу.