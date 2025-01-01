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Украина прекратила транспортировку российского газа
Министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.
Это решение принято в интересах национальной безопасности Украины, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Украинское минэнерго подчеркнуло, что газотранспортная система Украины заранее подготовлена для работы без российского газа. Отмечается, что инфраструктура функционирует в режиме нулевого транзита, обеспечивая надежное газоснабжение украинских потребителей. Украина уведомила международных партнеров об остановке транзита газа.
Ранее «Газпром» сообщил, что прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».
Накануне на фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.