Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

Bloomberg сообщило о достижении максимума цен на газ в Европе с октября 2023 года

Tекст: Антон Антонов

По данным Gas Infrastructure Europe, темпы использования запасов газа в Европе достигли максимума с 2021 года. К 31 декабря 2024 года уровень газохранилищ в Европе снизился на 25% по сравнению с пиковыми значениями, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на отсутствие угрозы дефицита, европейские страны могут столкнуться с трудностями при восполнении запасов к следующему отопительному сезону.

Эксперты подчеркивают, что Европе придется конкурировать за сжиженный природный газ с азиатскими странами в летние месяцы. Высокие цены на газ создают давление на энергетический рынок, усиливая его нестабильность.

Как следует из данных лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня после остановки транзита российского газа через Украину скромно выросли, приблизившись к отметке 530 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа в Европу, и страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Хотя повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились, в Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

В первом квартале 2024 года газовые цены на европейском рынке составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, в третьем – 455 долларов, в четвертом – 480 долларов. В конце февраля 2024 года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.