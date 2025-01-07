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Россия поднялась на восьмое место по импорту игристого вина
Россия вышла на восьмое место в мире по импорту игристого вина, хотя закупки сократились на 12%, следует из актуальных открытых данных.
Россия поднялась с девятого на восьмое место в списке крупнейших мировых импортеров игристого вина, несмотря на снижение объема закупок на 12% до 163 млн долларов, передает РИА «Новости».
Лидером по импорту остались США с закупками на 1,24 млрд долларов, за ними следуют Великобритания и Япония с 817 и 474 млн долларов соответственно.
Другими основными импортерами остаются Германия и Италия с покупками на 314 и 218 млн долларов соответственно. За ними следуют Бельгия и Австралия, которые закупили игристого вина на 199 и 170 млн долларов. Швейцария и Канада замыкают десятку с 151 и 142 млн долларов.
Из стран, увеличивших импорт, выделяются Швеция с ростом на 5%, Франция с 4%, а также Финляндия и Дания, увеличившие закупки на 1%.
Наибольшее сокращение импорта наблюдается у Мексики (38%), Испании (29%), Италии (19%) и Швейцарии с Норвегией (по 17%).
Ранее сообщалось, что в 2024 году Германия увеличила импорт российского урана почти на 70%, достигнув объема в 68,6 тонны.