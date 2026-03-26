Ferrari стала доставлять суперкары в страны Персидского залива самолетами

Ferrari начала авиапоставки люксовых авто в Персидский залив из-за конфликта

Tекст: Мария Иванова

Ferrari была вынуждена перевести часть поставок своих люксовых автомобилей для клиентов стран Персидского залива на авиадоставку, отмечает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Причиной стали перебои в морских перевозках из-за конфликта вокруг Ирана и ограничений в Ормузском проливе. В материале подчеркивается: «Ferrari доставляет персонализированные суперкары сверхбогатым покупателям на Ближнем Востоке самолетами».

Компания временно приостановила большинство морских поставок, но продолжает обслуживать ключевых клиентов, несмотря на то, что стоимость авиаперевозки автомобилей выросла в 4–5 раз по сравнению с морской доставкой.

По информации портала Freightos, средняя цена доставки грузов из Европы на Ближний Восток увеличилась на две трети и достигла 2,96 доллара за килограмм.

К аналогичным мерам прибегают и другие премиальные автопроизводители. Так, Bentley опирается на местные склады, а Rolls-Royce заявляет, что предпринимает все возможное для выполнения заказов в условиях логистических сложностей. Несмотря на важную роль, которую играет Ближний Восток для рынка люксовых авто – здесь индивидуализация моделей приносит до пятой части выручки, – производители фиксируют сокращение новых заказов и рассматривают возможность перераспределения поставок в другие регионы, включая Азию.

Обострение ситуации связано с ударами США и Израиля по Ирану, а также ответными атаками Тегерана по израильским и американским объектам в регионе. Обстановка привела к почти полной остановке судоходства через Ормузский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее из-за блокады Ормузского пролива тысячи новых автомобилей премиум-класса, включая Porsche и Volkswagen, застряли на острове Ламу в Кении.

Financial Times сообщила, что страховые компании повышают стоимость полисов для судов в Персидском заливе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.