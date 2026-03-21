Bild: На острове Ламу в Африке из-за блокады застряли тысячи Porsche и Volkswagen

Tекст: Вера Басилая

Территория Ламу площадью около 57 кв. км приняла до 4 тыс. автомобилей, включая модели Porsche и Volkswagen, пишет РБК. Груз следовал из Японии в ОАЭ, но маршрут изменили из-за угроз безопасности на Ближнем Востоке.

Примечательно, что в этой местности машины практически не используются, а жители передвигаются на лодках и ослах. Автомобильный транспорт разрешен только местному комиссару и службам скорой помощи.

Судно вышло из Йокогамы 24 февраля, однако экипаж решил сменить курс из-за блокады Ормузского пролива и общей напряженности. На прошлой неделе два корабля Grimaldi Group уже выгрузили технику, ожидается прибытие еще одного борта.

Начальник порта Абдулазиз Мзее отметил сложность ситуации для судоходства. «Многие суда сейчас практически дрейфуют в море, потому что ситуация с безопасностью постоянно ухудшается», – заявил он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе возможно только при прекращении военных ударов США и Израиля по Ирану.

Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов в регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что ООН могла бы содействовать обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Судно Jamal под видом газовоза преодолело иранскую блокаду в этом регионе.