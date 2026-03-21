Иран назвал условие для восстановления судоходства в Ормузском проливе

Глава МИД Ирана Арагчи связал восстановление судоходства в Ормузе с прекращением атак

Tекст: Мария Иванова

Вашингтон и Тель-Авив обязаны остановить военные действия для стабилизации обстановки, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Araby.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи подчеркнул: «Для восстановления нормальной ситуации в регионе [Персидского] залива и Ормузском проливе необходимо прекращение американских и израильских атак».

Ранее, 2 марта, генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупреждал о возможном закрытии водного пути из-за военной операции. Через этот маршрут проходит около пятой части всего мирового экспорта нефти.

5 марта глава иранской дипломатии уточнил текущий статус транспортного коридора. По его словам, пролив физически не перекрыт, однако капитаны танкеров сами отказываются от рискованного маршрута, опасаясь попасть под перекрестный огонь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.

Затем командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири объявил о закрытии прохода для флота США и Израиля.