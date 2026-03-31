Китай выступил против ударов по атомным объектам Ирана

Удары по мирным атомным объектам Ирана могут иметь серьезные последствия для региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА «Новости».

Она отметила: «Вооруженные нападения на мирные атомные объекты, находящиеся под гарантиями и надзором Международного агентства по атомной энергии, нарушают основные цели Устава ООН, международное право и Устав МАГАТЭ».

Мао Нин подчеркнула, что подобные действия подрывают авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия, ослабляют меры поддержания режима нераспространения и могут привести к существенным последствиям для мира и стабильности в регионе. Пекин выступает за необходимость политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы и призывает все стороны к сдержанности.

На фоне этих событий, в парламенте Ирана продолжается обсуждение возможного выхода из ДНЯО. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что несмотря на дискуссии, Тегеран не намерен стремиться к получению ядерного оружия.

Кроме того Китай выразил благодарность странам, содействовавшим проходу его судов через Ормузский пролив. По словам Мао Нин, «после согласования с соответствующими сторонами три китайских судна недавно прошли через Ормузский пролив, и мы выражаем благодарность соответствующим сторонам за оказанное содействие».

По данным портала MarineTraffic, через пролив прошли крупные контейнеровозы китайской COSCO Shipping – CSCL Arctic Ocean и CSCL Indian Ocean. Мао Нин напомнила, что Ормузский пролив – важнейший мировой торговый путь для товаров и энергоносителей, и Пекин настаивает на немедленном прекращении огня в регионе для сохранения стабильности.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности.

Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.