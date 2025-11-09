У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.0 комментариев
Портфель контрактов «Рособоронэкспорта» с Африкой достиг 4 млрд долларов
Российский «Рособоронэкспорт» сотрудничает почти с 90% стран Африки, предлагая различную продукцию военного и гражданского назначения стоимостью около 4 млрд долларов, сообщил генеральный директор организации Александр Михеев.
По его словам, совокупная стоимость портфеля контрактов «Рособоронэкспорта» с государствами Африки составляет порядка 4 млрд долларов, передает ТАСС. Михеев сообщил об этом в эфире телеканала «Звезда», отметив, что компания взаимодействует с 46 из 54 африканских государств.
Глава «Рособоронэкспорта» перечислил такие страны как Руанда, Уганда, Конго, Демократическая Республика Конго, Нигерия и Ангола среди партнеров. «У нас достаточно география неплохая. Из 54 африканских стран мы взаимодействуем с 46, практически 90% стран. И цифры неплохие для Африки. В портфеле около 4 млрд долларов разной номенклатуры», – сообщил Михеев.
Он также подчеркнул, что африканский рынок является очень перспективным и именно на него компания делает ставку. «Рособоронэкспорт» представляет собой единственного российского государственного посредника по экспорту и импорту вооружения, продукции двойного и гражданского назначения.
Компания 4 ноября отметила 25-летие своей деятельности. Более 85% всех оборонных поставок от России зарубежным партнерам осуществляет именно «Рособоронэкспорт».
