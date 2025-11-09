Портфель контрактов «Рособоронэкспорта» с Африкой достиг 4 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, совокупная стоимость портфеля контрактов «Рособоронэкспорта» с государствами Африки составляет порядка 4 млрд долларов, передает ТАСС. Михеев сообщил об этом в эфире телеканала «Звезда», отметив, что компания взаимодействует с 46 из 54 африканских государств.

Глава «Рособоронэкспорта» перечислил такие страны как Руанда, Уганда, Конго, Демократическая Республика Конго, Нигерия и Ангола среди партнеров. «У нас достаточно география неплохая. Из 54 африканских стран мы взаимодействуем с 46, практически 90% стран. И цифры неплохие для Африки. В портфеле около 4 млрд долларов разной номенклатуры», – сообщил Михеев.

Он также подчеркнул, что африканский рынок является очень перспективным и именно на него компания делает ставку. «Рособоронэкспорт» представляет собой единственного российского государственного посредника по экспорту и импорту вооружения, продукции двойного и гражданского назначения.

Компания 4 ноября отметила 25-летие своей деятельности. Более 85% всех оборонных поставок от России зарубежным партнерам осуществляет именно «Рособоронэкспорт».

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС. «Рособоронэкспорт» предлагал на экспорт оружие для борьбы с пиратством. Танк Т-90МС имеет высокий авторитет в странах Африки и Азии.