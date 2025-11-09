  • Новость часаВ Таганроге восстановили электроснабжение для большинства потребителей
    Главная битва Грузии с Евросоюзом еще вереди
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО
    Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Харьковской области
    Суд постановил выселить экоактивистку-иноагента Чирикову из квартиры в Москве
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    9 ноября 2025, 12:41 • Новости дня

    Портфель контрактов «Рособоронэкспорта» с Африкой достиг 4 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский «Рособоронэкспорт» сотрудничает почти с 90% стран Африки, предлагая различную продукцию военного и гражданского назначения стоимостью около 4 млрд долларов, сообщил генеральный директор организации Александр Михеев.

    По его словам, совокупная стоимость портфеля контрактов «Рособоронэкспорта» с государствами Африки составляет порядка 4 млрд долларов, передает ТАСС. Михеев сообщил об этом в эфире телеканала «Звезда», отметив, что компания взаимодействует с 46 из 54 африканских государств.

    Глава «Рособоронэкспорта» перечислил такие страны как Руанда, Уганда, Конго, Демократическая Республика Конго, Нигерия и Ангола среди партнеров. «У нас достаточно география неплохая. Из 54 африканских стран мы взаимодействуем с 46, практически 90% стран. И цифры неплохие для Африки. В портфеле около 4 млрд долларов разной номенклатуры», – сообщил Михеев.

    Он также подчеркнул, что африканский рынок является очень перспективным и именно на него компания делает ставку. «Рособоронэкспорт» представляет собой единственного российского государственного посредника по экспорту и импорту вооружения, продукции двойного и гражданского назначения.

    Компания 4 ноября отметила 25-летие своей деятельности. Более 85% всех оборонных поставок от России зарубежным партнерам осуществляет именно «Рособоронэкспорт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС. «Рособоронэкспорт» предлагал на экспорт оружие для борьбы с пиратством. Танк Т-90МС имеет высокий авторитет в странах Африки и Азии.

    8 ноября 2025, 13:56 • Новости дня
    Путин сменил замминистра обороны

    Путин назначил командующего ЮВО Санчика замминистра обороны

    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующеий ЮВО Александр Санчик.

    Глава государства освободил Булыгу от должности замминистра обороны и назначил его заместителем секретаря Совбеза России, передает ТАСС.

    Другим указом Путин освободил командующего войсками Южного военного округа Александра Санчика от должности, и назначил его заместителем министра обороны.

    В июне 2024 года президент назначил на должность первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    8 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    7 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для «Корнета»
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии высокоточного вооружения, включая управляемые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплексов «Корнет».

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил очередную поставку для Вооруженных сил России: армии переданы новые партии управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и ракет для противотанковых комплексов «Корнет», сообщает Ростех.

    Комплекс «Корнет» предназначен для борьбы с современными танками – включая оснащенные динамической защитой, а также для уничтожения бронетехники, укреплений и дронов. Сообщается об успешном применении ракет против западных танков Leopard, Challenger и боевых машин Bradley. Изделия могут устанавливаться на багги и квадроциклы, а за счет пульта дистанционного управления повысилась безопасность операторов в случае ответного огня противника.

    Управляемые снаряды «Краснополь-М2» используются для поражения широкого круга целей, среди которых танки Abrams, Leopard, САУ, БМП, БТР, мосты, переправы и пункты управления вражескими беспилотниками. Эти боеприпасы зарекомендовали себя в уничтожении как техники, так и укрепленных позиций противника.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Такое высокоточное оружие в условиях современных боевых действий особенно востребовано в войсках». Он добавил, что предприятия госкорпорации ускоряют темпы производства, чтобы полностью обеспечить потребности армии и приблизить победу.

    Напомним, накануне Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны  новую партию бомбардировщиков Су-34.

    Ранее компания «Высокоточные комплексы» поставила серию ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Между тем Рособоронэкспорт за 25 лет увеличил объем экспорта вооружения в пять раз.

    7 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В освобожденном ВС России поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР обнаружены остатки украинской военной техники и тела военнослужащих среди руин домов.

    Освобожденный российскими военнослужащими поселок Шевченко в ДНР разрушен в результате ожесточенных боев почти полностью, а сохранившиеся строения уничтожены почти до основания, утратив даже стены. При этом среди развалин остались десятки тел украинских военнослужащих, эвакуация которых после боев командованием ВСУ не производилась, передает РИА «Новости».

    ВСУ пытались вернуть контроль над Шевченко, несколько раз организовав контратаки, однако наступавшие подразделения понесли значительные потери и были уничтожены российскими военными в ходе боев за населенный пункт.

    Контратакующую пехоту ВСУ подвозили к окраинам на бронетехнике западного и украинского производства, включая американские БМП Bradley и БТР M113, а также французские БТР VAB.

    Эти машины были подорваны на противотанковых минах и сейчас находятся среди остатков разрушенной инфраструктуры на северной окраине поселка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские войска всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко в ДНР, чтобы не допустить потери контрольного месторождения лития в регионе, заявлял в июне советник главы республики Игорь Кимаковский. Российские войска 26 июня освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

    8 ноября 2025, 18:24 • Новости дня
    Лавров: МИД России приступил к выполнению поручения Путина по ядерным испытаниям

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России приступило к выполнению поручения Владимира Путина, который на Совете безопасности 5 ноября затронул вопрос возможной подготовки к ядерным испытаниям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, МИД России принял к исполнению поручение Владимира Путина, озвученное на заседании Совета безопасности 5 ноября, передает ТАСС.

    Лавров акцентировал, что к настоящему моменту никаких разъяснений по поводу высказываний Дональда Трампа о возможных возобновлениях ядерных испытаний в Москву дипломатическими каналами не поступало.

    «Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована», – отметил министр иностранных дел России.

    По словам Лаврова, неясно, говорил ли бывший президент США о традиционных испытаниях, подкритических либо о других видах ядерной активности. В публичных комментариях представителей США отсутствует единая позиция по этому вопросу, резюмировал глава МИДа.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств  подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Лавров заявил, что США не давала разъяснений по словам президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

    Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

    9 ноября 2025, 05:25 • Новости дня
    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский военнопленный объяснил, ради чего украинское командование умышленно занижает данные о потерях на фронте и удерживает выплаты, не раскрывая судьбу пропавших.

    Украинское командование скрывает данные о пленных и погибших военнослужащих, чтобы занизить статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА «Новости» Иван Сидельник, пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады.

    По его словам, командирам ВСУ невыгодно забирать даже тела погибших, а официальную статистику необходимо «умножать не то что на десять, а почти на сто».

    «Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что потерь несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на 100 почти потери украинской армии», – сказал он.

    Сидельник отметил, что сокрытие информации о погибших позволяет украинским командирам не выплачивать материальную компенсацию семьям погибших.

    «Это надо признать, что такие потери – это, считайте, выплаты надо им всем», – уточнил военнопленный.

    Он добавил, что до того момента, пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время командование рассчитывает получить доступ к его счету и снять деньги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ. На Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    8 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие в зоне спецоперации заметили, что собаки и другие животные первыми реагируют на приближающийся артобстрел, прячась в укрытиях за несколько минут до начала атаки, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик».

    Боец группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик» рассказал, что на передовой собаки часто предчувствуют приближение артиллерийского огня раньше людей, передает РИА Новости.

    По его словам, перед началом обстрела собаки и другие животные внезапно перестают находиться на открытом пространстве и уходят в укрытие.

    «Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют – сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом – никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит – и все, снаряд прилетел, один, второй, третий», – поделился «Рыжик» с РИА «Новости».

    По его словам, такое с животными часто бывает, а в целом они успокаивают и помогают в сложных условиях. Он добавил, что наблюдение за поведением животных позволяет бойцам понять, что противник готовит артиллерийский обстрел и принять меры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    7 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Рютте признал нехватку систем ПВО у НАТО в Европе

    Рютте: НАТО нужно увеличить потенциал систем ПВО в Европе на 400%

    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости в четыре раза увеличить количество систем ПВО в европейских государствах альянса, включая Румынию.

    Генсек НАТО Марк Рютте в интервью румынскому каналу Antena 3, которое цитирует ТАСС, подтвердил, что европейские страны НАТО, в том числе Румыния, не располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны.

    На вопрос журналиста о нехватке ПВО на восточном фланге альянса он отметил: «Да, согласен, это касается как самой Румынии, так и наших союзников. На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%».

    Генсек подчеркнул, что именно для решения этой проблемы в НАТО приняли решение об увеличении инвестиций на оборону. При этом Рютте заверил, что страны альянса по-прежнему «хорошо защищены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече в столице Румынии Марк Рютте заявил, что не следит за встречами Владимира Путина.

    Генсек НАТО призвал альянс готовиться к длительной конфронтации с Россией. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о нарушениях международного права со стороны НАТО.

    8 ноября 2025, 03:20 • Новости дня
    Марочко сообщил об уходе мирного населения из Волчанска Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Волчанск Харьковской области остался пустым, мирное население его покинуло, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо гуманитарной составляющей Волчанска: к сожалению, вынужден констатировать, что это уже очередная точка на карте. В ходе активных боевых действий разрушена вся инфраструктура, нет ни одного уцелевшего здания. <…> По моей информации, мирное население покинуло данный населенный пункт – в Волчанске уже мирных жителей нет», – сообщил он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большая часть Волчанска на северном берегу реки Волчья находится под контролем российских военнослужащих, несколько улиц остаются за ВСУ. ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске. «Северяне» продвинулись в Волчанске на 400 м за сутки.


    8 ноября 2025, 06:04 • Новости дня
    Военный эксперт назвал предрешенным освобождение Красноармейска

    Tекст: Катерина Туманова

    Красноармейск (украинское название Покровск) вскоре будет освобожден от ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо Красноармейска: его судьба уже предрешена. По сути, наши военнослужащие уже занимаются зачисткой северных окраин», – сказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации под Красноармейском, по мнению беглого депутата Рады Артема Дмитрука, может привести к обрушению фронта и считается катастрофой для Украины.

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. Французская Le Monde писала, что ВСУ оказались в безвыходном положении в Красноармейске.


    7 ноября 2025, 22:09 • Новости дня
    Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов

    Tекст: Катерина Туманова

    Оборонное ведомство дополнительно регламентировало участие резервистов в специальных сборах для защиты критических объектов страны на основании указа президента России Владимира Путина.

    Организация и проведение специальных сборов возлагается на Министерство обороны. В тексте проекта «Об утверждении Правил проведения специальных сборов с гражданами Российской Федерации, пребывающими в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации» отмечено, что резервисты будут направляться на эти сборы с целью обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и других нужных для жизнеобеспечения объектов в соответствии с президентским указом.

    В документе поясняется, что специальные сборы – это комплекс мероприятий по направлению резервистов для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

    Критически важными и иными объектами жизнеобеспечения называются объекты, нарушение или прекращение функционирования которых приведет к потере управления экономикой России, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта страны, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, следует из проекта постановления правительства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел  возможность привлекать резервистов только внутри регионов для охраны объектов энергетики, транспорта и критически важных предприятий. Гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта. Минобороны также разъяснило порядок выплат резервистам на сборах.


    9 ноября 2025, 04:07 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о последствиях освобождения Успеновки для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Успеновки в Запорожской области ограничило действия украинской армии из-за отсутствия иных населенных пунктов поблизости, где можно было бы урываться и чьими мирными жителями прикрываться, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после Успеновки практически нет других поселений до Воздвижевки и Терноватого.

    «Украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», – сказал он ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что взятие Успеновки было ожидаемо, поскольку российские силы продолжительное время оказывали давление на позиции ВСУ на участке фронта почти в 30 км.

    Дальнейшее наступление, по его данным, пойдет в западном направлении, а целью станет окружение и отрезание от снабжения украинской группировки в районе Гуляйполя.

    Напомним, в пятницу, 7 ноября, группировка войск «Восток» освободили Успеновку в Запорожской области. При этом ВС России в 2025 году освободили более 280 населенных пунктов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка за освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области.

    Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Успеновка не получили поддержки от командования, несмотря на многократные просьбы о помощи.

    7 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин провел совещание по строительству Вооруженных сил России

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле прошло совещание с участием президента России Владимиром Путиным по вопросам строительства и развития российских Вооруженных сил, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел совещание по вопросам, связанным с перспективами дальнейшего строительства Вооруженных сил страны, сообщается на сайте Кремля.

    Главной темой стали задачи по развитию армии и усилению оборонного потенциала России в современных условиях.

    В совещании участвовали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание по вопросам строительства российских Вооруженных сил.

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
