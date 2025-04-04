  • Новость часаВ ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
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    Москва и Вашингтон подошли к ситуативному партнерству
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 17:52 • Новости дня

    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством

    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рособоронэкспорт предложил странам Сахеля продукцию для вооруженных сил, которая поможет противодействовать сепаратизму, наркотрафику и пиратству, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

    Михеев подчеркнул, что Африка сегодня сталкивается с угрозами, характерными для многих регионов и стран, включая рост террористической опасности и международной организованной преступности, передает ТАСС. Он добавил, что высокую напряженность создает активизация наркотрафика, пиратства, незаконной миграции и добычи ресурсов.

    «Рособоронэкспорт предлагает африканским партнерам продукцию, наиболее актуальную для оснащения вооруженных сил и других силовых ведомств», – заявил Михеев.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об активном сотрудничестве России и стран Сахеля в области обороны, подчеркнув подготовку кадров для вооруженных сил Мали и другие гуманитарные проекты.

    4 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила более 41 млн человек, из которых большинство получают страховые пенсии по старости, следует из данных Социального фонда России.

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила 41 169 796 человек, передает РИА «Новости».

    Основную часть пенсионеров составляют получатели страховых пенсий по старости, их численность составляет 33 379 424 человека.

    Также в стране зафиксировано 2 193 963 получателя пенсий по инвалидности и 1 456 262 получателя пенсий по потере кормильца.

    Кроме того, социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянину, что также входит в общую численность пенсионеров в стране.

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны. С 1 апреля 2025 года прошло повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

    Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.

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    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 19:16 • Новости дня
    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы

    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе встречи с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре выразил признательность Траоре за его согласие посетить мероприятие, отметив, что это подчеркивает укрепляющиеся отношения между двумя государствами, передает ТАСС.

    Глава российского МИД подчеркнул, что за последние годы российско-буркинийское взаимодействие получило «новое мощное измерение». Он также упомянул, что лидеры стран находятся в постоянном контакте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на праздновании Дня Победы особые меры безопасности.

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    4 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Россия выслала трех молдавских дипломатов

    Россия выслала трех молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

    Россия выслала трех молдавских дипломатов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России для вручения ноты протеста из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех российских дипломатов.

    В МИД России подчеркнули, что посольство России в Молдавии действует согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Любые обвинения в адрес российской дипмиссии во вмешательстве во внутренние дела Молдавии были отвергнуты как безосновательные, подчеркивается в заявлении на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД России вручил Дарию ноту о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, также объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им предписано покинуть страну.

    Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.

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    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    3 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Лавров сообщил сроки открытия посольства России в Нигере

    Лавров: Российское посольство в Нигере откроется в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах открыть российское посольство в Нигере в 2025 году.

    Он подчеркнул, что Россия в скором времени планирует завершить все организационные работы для возвращения посольства, передает ТАСС.

    «В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», – отметил Лавров на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре.

    Ранее в МИД рассказали о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщал о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.

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    3 апреля 2025, 18:41 • Новости дня
    Дюмин: Ветераны СВО должны получать равный уровень поддержки во всех регионах России

    В Москве прошло заседании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО и их семей

    Дюмин: Ветераны СВО должны получать равный уровень поддержки во всех регионах России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на разницу в экономическом положении регионов, бойцы СВО и их семьи по всей России должны гарантированно получать единый уровень поддержки. Об этом было заявлено участниками прошедшего в четверг в Москве первого заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей.

    «Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и их семей, должны выйти на новый уровень. Наш долг – сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни», – сказал Алексей Дюмин, секретарь Госсовета.

    По его мнению, к данному процессу должны подготовиться не только органы власти, но и представители бизнеса, социальных и спортивных организаций. «Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки», – подчеркнул он.

    Он добавил, что приоритетной целью на сегодняшний день является обеспечение «гарантированного единого базового» уровня помощи всем бойцам СВО. При этом деятельность комиссии не должна ограничиваться рамками спецоперации. «Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе», – пояснил Дюмин.

    Такой результат будет достигнут за счет создания трех рабочих групп, рассказал Игорь Бабушкин, глава комиссии, губернатор Астраханской области. Первая призвана заниматься проблемами совершенствования мер социальной поддержки военных. «Ее главной задачей будет выстраивание комплексной системы адресного сопровождения ветеранов в целях адаптации к мирной жизни», – детализировал он.

    Вторая займется вопросами совершенствования оказания психологической и психотерапевтической помощи, а к задачам третьей будет относиться совершенствование межведомственного взаимодействия в рамках поддержки участников СВО. «Что касается плана работы, то он будет формироваться и уточняться с учетом предложений, поступающих в комиссию и рабочие группы», – уточнил глава региона.

    «Мы помним, с какими проблемами столкнулась наша страна после массового возвращения победителей Великой Отечественной. Мы были свидетелями непростой адаптации к мирным реалиям ветеранов Афганистана и Чечни. Этот опыт бесценен. Он подчеркивает актуальность решения президента создать нашу комиссию именно сейчас», – заключил Бабушкин.

    В четверг в Москве состоялось первое заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей. Она была создана по инициативе Владимира Путина. Решение было принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов и фонда «Защитники Отечества».

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    4 апреля 2025, 11:42 • Новости дня
    Планировавшему теракт агенту Киева обещали эвакуацию детей на Запад

    Tекст: Александра Юдина

    Российскому военнослужащему, планировавшему теракт в военной части по заданию Киева, обещали эвакуировать его детей в западные страны за выполнение задания, сообщает СК.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российскому военнослужащему, планировавшему теракт по заданию Киева, обещали эвакуировать его детей в западные страны.

    Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконное хранение взрывчатых веществ.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что подозреваемый является членом запрещенного в России террористического сообщества.

    На допросе военнослужащий признался, что собирался заминировать автомобиль курсантов военных вузов, находясь на лечении в воинской части.

    Он продолжал общаться с куратором с Украины, который передал ему координаты тайника со взрывчаткой. При попытке изъять взрывчатые вещества, подозреваемый был задержан.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение на образовательное учреждение, подготовку которого вел житель Ижевска.

    До этого ФСБ  предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством.

    А жителя Белгородской области задержали по подозрению в подготовке теракта в Валуйках и намерении отравить российских военных.

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    3 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Анонсирован запуск кадровой платформы для подростков

    Львова-Белова анонсировала запуск кадровой платформы для подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    На IX Санкт-Петербургском Международном форуме труда обсудили вопросы трудовой занятости подростков, в том числе карьерные ожидания и профориентацию.

    Панельная дискуссия на тему трудовой занятости подростков состоялась в рамках IX Санкт-Петербургского Международного форума труда, сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Участниками стали представители государственных ведомств, бизнеса и общественных организаций. Основными темами обсуждения стали карьерные ожидания подростков, профориентация, а также роль государства и семьи в формировании трудовых установок.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова направила видеообращение участникам. Она отметила важность соблюдения баланса в трудовой деятельности подростков, чтобы работа не мешала образованию. В стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних вошли требования информированности, законности, безопасности и индивидуального подхода.

    Львова-Белова сообщила, что в стране действует 129 подростковых центров, 44 из которых реализуют программы профориентации и трудоустройства. В апреле планируется запуск кадровой платформы «Уполномоченный на результат», в которой подростки смогут пройти обучение с возможностью стажировок.

    По словам руководителя аппарата уполномоченного Алексея Газаряна, семья играет важную роль в трудовом воспитании молодежи. Он подчеркнул, что семейные практики, такие как приглашение детей на работу к родителям, могут способствовать созданию трудовых династий.

    Представитель портала HeadHunter Даниил Чугунов отметил рост числа вакансий для подростков на 150% за последние три года. Более 60% предложений для подростков сегодня приходится на сферу доставки товаров. Он подчеркнул важность поддержки ответственных и социально активных подростков.

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    4 апреля 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин указал на тяжелое состояние школы при консерватории в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой обратил внимание на тяжелое состояние материальной базы средней специальной музыкальной школы при Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

    Президент подчеркнул: «Ольга Борисовна, еще хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с «десятилеткой» в Петербурге, «десятилеткой» при консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние». Об этом сообщает ТАСС.

    Любимова подтвердила, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Она добавила, что Министерство культуры поддерживает связь с ректором консерватории для решения проблемы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу анонсировал встречу Путина с главой Минкультуры.

    В ходе встречи глава государства положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества» и указал на важность безопасности для документалистов в зоне СВО.

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    4 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил о высоком запасе прочности российской экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экономика России демонстрирует высокий запас прочности в условиях мировой экономической турбулентности благодаря филигранным действиям властей.

    Представитель Кремля заявил, что благодаря филигранной работе правительства и президента, российская экономика развивается успешно и имеет высокий запас прочности, передает ТАСС.

    Выступая на брифинге, он подчеркнул, что текущая ситуация в мировой экономике требует дополнительных усилий, однако действия руководства России позволяют обеспечить стабильность.

    Однако он также добавил, что в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной, в частности, американскими пошлинами, потребуются дополнительные усилия для поддержания устойчивости российской экономики.

    Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    4 апреля 2025, 08:30 • Новости дня
    Чернышенко прибыл в Гавану для участия в российско-кубинской комиссии

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу, где примет участие в заседании российско-кубинской комиссии и посетит выставку технологических достижений.

    Вице-премьер России прилетел в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу, передает РИА «Новости».

    Цель визита – участие в 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Чернышенко также планирует посетить выставку «Эволюция технологий на Кубе: вызовы и возможности для новых поколений» Группы компаний «Геокуба».

    Кроме того, вице-премьер побывает на образовательных и производственных площадках.

    Во время визита Чернышенко уже посетил исторический комплекс Казармы Монкада, названный в честь генерала Гильермо Монкады, где его встретили дети с флагами России и Кубы.

    Этот визит проходит в год 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Куба, став страной – партнером БРИКС, усиливает сотрудничество с Россией.

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    4 апреля 2025, 08:43 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой БПЛА показывает отсутствие желания мира

    Tекст: Александра Юдина

    Атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, киевский режим атакой 107 беспилотников на территории России продемонстрировал отсутствие стремления к миру, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что количество дронов, отправленных на бомбардировку гражданских объектов, показательнее, чем заявления Владимира Зеленского о стремлении к урегулированию конфликта.

    Мирошник указал, что Киев нервно реагирует на продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Дипломат добавил, что такие действия Киева противоречат заявлениям о мирном урегулировании конфликта и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую.

    Ранее сообщалось, что при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    4 апреля 2025, 13:54 • Новости дня
    Россия и страны Сахеля осудили сговор Украины с террористами

    Россия и страны Сахеля обвинили Украину в поддержке террористов региона

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и страны Сахеля выразили решительное осуждение в адрес Украины за ее связи с террористическими группировками Сахеля, следует из заявления министров иностранных дел по итогам консультаций в Москве.

    Россия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо выступили с резким осуждением действий Украины, обвиняя ее в «преступном сговоре» с террористическими группировками в регионе Сахеля, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В документе говорится о поддержке терроризма со стороны Украины и других государств, и о необходимости противодействия этим угрозам.

    Конфедерация стран Сахеля признала значительный вклад России в международную безопасность. В свою очередь, Россия высоко оценила усилия АГС в качестве модели региональной безопасности и отметила важность координации в международных структурах. Обе стороны подчеркнули важность уважения принципов Устава ООН и выразили солидарность по различным политическим и геостратегическим вопросам на международной арене.

    Кроме того, стороны договорились о мерах по укреплению вооруженных сил стран Сахеля. Это будет достигнуто путем приобретения новейшей военной техники и подготовки кадров. Россия выразила готовность оказать необходимую техническую помощь в этом процессе, содействуя укреплению оперативных возможностей объединенных сил АГС для обеспечения безопасности в регионе.

    Ранее министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщил о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля, что дестабилизирует ситуацию в Африке.

    Лавров назвал создание Альянса Сахеля «вторым пробуждением Африки».

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    4 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин указал на важность безопасности для документалистов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на соблюдении мер безопасности для документалистов и операторов, работающих в зоне СВО.

    Это заявление было сделано в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой, передает ТАСС.

    Во время встречи Любимова отметила, что студенты ВГИК с самого начала СВО проявляли активное желание участвовать в съемках в зоне боевых действий. Она подчеркнула, что как только военные дали разрешение по вопросам безопасности, студенты вместе с молодыми педагогами отправились на съемки, продолжая традиции института.

    Путин в ответ на это напомнил, что основной задачей остается соблюдение необходимых мер безопасности. «Главное, чтобы соблюдали необходимые меры безопасности», – сказал он.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу анонсировал встречу Путина с главой Минкультуры. В ходе встречи глава государства Путин положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества».

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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