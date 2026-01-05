Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.5 комментариев
Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
Путин поручил модернизировать меры поддержки семей с учетом числа детей
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению мер поддержки семей, чтобы размер льгот напрямую зависел от числа детей.
Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно поручению, правительство должно совместно с комиссиями Госсовета и Народным фронтом разработать предложения по комплексной модернизации мер для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Особое внимание требуется уделить улучшению жилищных условий для таких семей.
В документе отдельно отмечается, что размер государственной поддержки должен увеличиваться в зависимости от количества детей в семье.
Ранее Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных.
Он также поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости.