Путин поручил модернизировать меры поддержки семей с учетом числа детей

Tекст: Валерия Городецкая

Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно поручению, правительство должно совместно с комиссиями Госсовета и Народным фронтом разработать предложения по комплексной модернизации мер для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Особое внимание требуется уделить улучшению жилищных условий для таких семей.

В документе отдельно отмечается, что размер государственной поддержки должен увеличиваться в зависимости от количества детей в семье.

Ранее Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных.

Он также поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости.