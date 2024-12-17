У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.6 комментариев
СБУ задержала 12 человек за слежку за военными аэродромами с F-16
Служба безопасности Украины задержала 12 человек, которые якобы шпионили за аэродромами с F-16, среди них обнаружены дезертиры.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 12 человек из пяти регионов страны, которые якобы шпионили за истребителями F-16, передает РИА «Новости». По информации СБУ, спецоперация проходила на территории Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. В числе задержанных оказались дезертиры, самовольно покинувшие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
СБУ заявила, что задержанные якобы были частью крупной шпионской сети, ориентированной на сбор информации о военных аэродромах истребителей F-16, переданных Украине. Их также обвиняют в изучении огневых позиций украинской ПВО. В сообщении СБУ говорится, что некоторые из задержанных покинули свои подразделения ВСУ.
По данным СБУ, задержанным предъявлены обвинения по статьям, связанным с государственной изменой и незаконным распространением информации. Им грозит серьезное наказание: от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд на Украине приговорил российского актера и режиссера Владимира Машкова к десяти годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность страны». СБУ также обвинила создателя дронов «Ланцет» Александра Захарова в «пособничестве в ведении войны». Кроме того, офис генпрокурора Украины заявил, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ.