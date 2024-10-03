Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
СБУ завела дело на создателя дронов «Ланцет»
СБУ возбудила уголовное дело против Захарова за участие в создании дронов «Ланцет»
Служба безопасности Украины обвинила Александра Захарова в пособничестве в ведении войны за производство дронов «Ланцет», сообщили в ведомстве.
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против Александра Захарова, который является совладельцем и главным конструктором российской компании по производству беспилотников Zala Aero Group, сообщает ТАСС. Ведомство заочно предъявило ему обвинения по статье о пособничестве в ведении войны.
СБУ заявила, что причиной для возбуждения уголовного дела стала активная эксплуатация компанией Zala производимых барражирующих боеприпасов «Ланцет» и разведывательных беспилотников в Вооруженных силах России.
Компания Zala Aero Group известна своими разработками в области беспилотных летательных аппаратов, включая «Ланцет», который используется как для разведывательных операций, так и для нанесения ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Служба безопасности Украины задержала несколько человек в Одессе, которых обвинили в подготовке насильственного захвата власти, и у них изъяли огнестрельное оружие и тактическое снаряжение.