СБУ завела дело на создателя дронов «Ланцет»

СБУ возбудила уголовное дело против Захарова за участие в создании дронов «Ланцет»

Tекст: Ольга Иванова

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против Александра Захарова, который является совладельцем и главным конструктором российской компании по производству беспилотников Zala Aero Group, сообщает ТАСС. Ведомство заочно предъявило ему обвинения по статье о пособничестве в ведении войны.

СБУ заявила, что причиной для возбуждения уголовного дела стала активная эксплуатация компанией Zala производимых барражирующих боеприпасов «Ланцет» и разведывательных беспилотников в Вооруженных силах России.

Компания Zala Aero Group известна своими разработками в области беспилотных летательных аппаратов, включая «Ланцет», который используется как для разведывательных операций, так и для нанесения ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Служба безопасности Украины задержала несколько человек в Одессе, которых обвинили в подготовке насильственного захвата власти, и у них изъяли огнестрельное оружие и тактическое снаряжение.