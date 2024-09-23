Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, СБУ задержала в Одессе группу людей, которых подозревают в подготовке силового захвата власти, сообщает ТАСС.

Задержанные находились в процессе вербовки сторонников и уже привлекли более двадцати человек. При обыске у них изъяли свыше 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами, боеприпасы, а также тактическое обмундирование, включая бронежилеты, шлемы и баллистические очки.

Следствие предъявило задержанным обвинения по двум статьям: действия, направленные на насильственное изменение государственного строя, и создание незаконных вооруженных формирований. Согласно украинскому законодательству, за эти преступления им может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что ВСУ могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией. В войсках не поддерживают эту идею.