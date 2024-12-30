  • Новость часаРоссия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»
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    Россия меняет свой подход к мигрантам
    Лавров назвал причину падения правительства Асада
    Медведев: Прогноз о «партии чушпанов» в России сбылся
    Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к России
    Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля
    Экс-министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
    Путин поздравил лидеров трех стран НАТО с Новым годом
    Захарова рассказала, для чего российский спецборт летал в США
    Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    2 комментария
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    30 декабря 2024, 18:43 • Новости дня

    Пентагон: Помощь Украине от Байдена превысила 66 млрд долларов

    Объем военной помощи США Украине при Байдене достиг 66 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд, говорится в сообщении Пентагона.

    Объем военной помощи Украине со стороны США при президенте Джо Байдене превысил 66 млрд долларов, передает РИА «Новости». В заявлении Пентагона указано, что «Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена». С начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 млрд долларов.

    Россия неоднократно высказывала озабоченность по поводу поставок вооружений Украине. Российское правительство считает, что это мешает урегулированию конфликта и может привести к еще большей эскалации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что «любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России».

    Кроме того, по мнению российской стороны, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой украинских военных на территории Британии, Германии, Италии и других стран. В Кремле также утверждают, что западные поставки оружия Украине не способствуют мирным переговорам и могут иметь негативные последствия.

    Напомним, в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Позже госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на общую сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin.

    29 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

    Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный, была вызвана действиями украинских дронов, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

    В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

    Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.

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    30 декабря 2024, 10:26 • Новости дня
    Лавров назвал причину падения правительства Асада

    Лавров: Асад не справился с социальными проблемами в Сирии из-за вмешательства США

    Лавров назвал причину падения правительства Асада
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал стремительное развитие ситуации в Сирии с неспособностью бывшего президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в условиях деструктивных шагов США.

    Лавров обвинил США в стремительном ухудшении ситуации в Сирии. По его словам, неспособность Асада справиться с социальными проблемами в стране стала одной из причин деградации обстановки. Лавров отметил, что деструктивные шаги Вашингтона, включая оккупацию северо-восточного региона Сирии и санкционное давление на Дамаск, усугубили кризис, передает ТАСС.

    Глава МИД РФ подчеркнул, что действия Вашингтона привели к росту социального недовольства и протестных настроений в Сирии. Власти страны были вынуждены принимать непопулярные меры, такие как снижение и отмена субсидий на социально значимые товары и услуги. Это, по словам Лаврова, привело к снижению уровня поддержки правительства среди населения.

    Россия активно содействовала Сирии, оказывая гуманитарную помощь и помогая в восстановлении социальной инфраструктуры, а также способствовала политическому урегулированию в рамках астанинского формата. Тем не менее, прежние власти Сирии не смогли наладить конструктивный диалог с оппонентами и региональными соседями, что помешало запуску полноценного политического процесса, отметил министр.

    Лавров заявил, что Россия с пристальным вниманием следит за развитием событий в Сирии. Однако пока не время делать окончательные выводы о происходящем, поскольку ситуация в регионе остается напряженной и нестабильной, уточнил он.

    Ранее министры иностранных дел России и Иордании провели телефонные переговоры, обсудив необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и организацию общенационального диалога. Накануне Лавров оценил ситуацию в Сирии в связи с вопросом о российских базах.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    30 декабря 2024, 11:56 • Новости дня
    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США

    Захарова объяснила полет спецборта из России очередной ротацией дипломатов

    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что полет спецборта в США связан с плановой ротацией российских дипломатов, осуществленной в конце декабря.

    По ее словам, этот полет был частью плановой ротации российских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях появились сообщения, что российский спецборт провел в США два дня. Согласно данным сервиса FlightRadar, 25 декабря самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день Ил-96 отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а затем, после небольшого перерыва, в Вашингтон.

    Последний этап полета состоялся 28 декабря, когда самолет вернулся из Вашингтона в Нью-Йорк и оттуда направился обратно в Москву. Захарова подтвердила, что эти перемещения являются стандартной процедурой для обновления состава дипломатического представительства России в США.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США одобрили кандидатуру нового посла России, который прибудет в Вашингтон после инаугурации президента Дональда Трампа.

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    29 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Стало известно о последнем сообщении погибшего пассажира Jeju Air

    News1: Пассажир самолета Jeju Air отправил сообщение близкому перед катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Родственник одного из пассажиров авиакомпании Jeju Air, погибших в авиакатастрофе в Муане, обнародовал его последние сообщения.

    Родственник одного из пассажиров раскрыл последние сообщения от своего близкого, который сообщил о попадании птицы в крыло самолета и невозможности приземлиться, сообщает News1. Столкновение самолета с оградой произошло всего через несколько минут после этого сообщения.

    Пассажир написал: «Птица попала в крыло, не можем сесть», что вызвало у его родственника вопрос о времени происшествия. Ответ был тревожным: «Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?».

    Больше сообщений от него не поступало, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность шасси, связанная с столкновением с птицами. Самолет попытался сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы сообщают о возгорании в двигателе еще в воздухе. Экипаж предпринял попытку посадки на фюзеляж, но самолет не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, что вызвало взрыв и возгорание. Двое выживших – члены экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тела всех 179 погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air найдены, из 181 человека на борту выжили только два члена экипажа, получившие тяжелые ранения.

    Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур после авиакатастрофы в Муане.

    Эксперты считают, что авиакатастрофа в Муане могла произойти из-за сбоя работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибок пилотов при посадке без шасси.

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    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    30 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области

    ВСУ оттянули силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные перебросили значительные силы к границе с Днепропетровской областью, усиленно готовя оборонительные рубежи в Новосергеевке, Новоалександровке и Надеждинке, сообщили в силовых структурах.

    «Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», – сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ВСУ спешно готовят оборонительные рубежи в указанных населенных пунктах, что указывает на подготовку к возможным оборонительным действиям.

    Ранее сообщалось, что  украинские войска начали отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Кроме того, гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

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    30 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин поздравил Орбана, Вучича и Эрдогана с Новым годом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам. Из стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщила пресс-служба Кремля.

    Также традиционно Путин направил поздравление президенту Сербии Александру Вучичу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин поздравил представителей стран БРИКС, включая лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Среди адресатов также главы стран Глобального Юга и Востока, а также большинство лидеров СНГ и Южной Осетии.

    Из стран НАТО поздравления получили Орбан, Эрдоган и Фицо. Последний не был включен в изначально объявленный список, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что поздравление ему также было отправлено. «Фицо тоже поздравил», – сказал он, передает ТАСС.

    Среди получателей поздравлений также Папа Римский Франциск и ряд бывших иностранных лидеров. В список вошли экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Рауль Кастро из Кубы и бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

    Ранее Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

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    29 декабря 2024, 20:54 • Новости дня
    Путин починил часы с помощью ручки во время саммита ЕАЭС в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время заседания на саммите ЕАЭС с помощью ручки смог починить свои наручные часы, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который прошел на прошлой неделе в Москве, Владимир Путин самостоятельно починил свои наручные часы. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Зарубина, президент использовал ручку в качестве инструмента для устранения неисправности. При этом, по наблюдениям журналиста, российский лидер внимательно следил за ходом заседания.

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    30 декабря 2024, 14:59 • Новости дня
    Медведев заявил, что его прогноз о «партии чушпанов» сбылся

    Медведев рассказал о сбывшихся «нереальных» прогнозах на 2024 год

    Медведев заявил, что его прогноз о «партии чушпанов» сбылся
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что все его «нереальные» прогнозы прошлого года реализовались, и призвал следить за событиями 2025 года.

    Медведев в своем Telegram-канале сравнил события текущего года с прогнозами, которые он саркастически сделал в конце 2023 года. Медведев отметил, что, несмотря на их кажущуюся нереальность, все они сбылись. В частности, он упомянул о создании в России «партии пацанов» и «партии чушпанов», которая стала популярной благодаря сериалу, вышедшему в прошлом году.

    По его словам, «правильные пацаны держат слово и помогают своим», в том время как «гнилые чушпаны гадят по закоулкам»: «то банкомат подожгут, то бутылку бросят». «Нет и не будет им пощады», – добавил Медведев.

    Среди других сбывшихся прогнозов Медведев указал на расхищение выделенного Киеву американского кредита. Медведев отметил, что деньги были разворованы, упомянув Хантера Байдена и его проблемы с законом. Кроме того, он заявил о роспуске обычных полицейских формирований в ЕС и передаче их функций новым силам, включая немецкие и укробандеровские подразделения.

    Медведев также шутливо указал на «победу» Дональда Трампа на выборах и «оживление» инопланетян в США. Он иронично заметил о захвате власти Годзиллой в Японии, отмечая, что разрушительные события в стране могут указывать на это. Медведев призвал продолжать наблюдать за «абсолютно нереальными» прогнозами на 2025 год, считая их возможными.

    Ранее Медведев назвал Дональда Трампа талантливым человеком, отметив его успех на выборах и предупреждая о предвыборных обещаниях по урегулированию кризиса на Украине.

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    29 декабря 2024, 21:38 • Новости дня
    Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа

    Румынский МИД расценил венгерский атлас с картами «Великой Венгрии» как провокацию

    Tекст: Мария Иванова

    Румынский МИД выразил возмущение действиями венгерской делегации, распространившей в НАТО атлас с картами «Великой Венгрии», что было расценено как провокация.

    Румынский МИД высказал свое недовольство в ответ на действия венгерской делегации в НАТО, передает ТАСС. Причиной стал географический атлас с картами «Великой Венгрии», который был подарен хорватскому министру иностранных дел Гордану Радману. Ведомство заявило, что распространение атласа носит провокационный характер и противоречит стратегическим интересам Румынии и ее партнерству с Венгрией и другими союзниками по НАТО.

    В заявлении румынского министерства сказано: «МИД Румынии выразил 18 декабря посредством посла Румынии в НАТО неодобрение в связи с распространением упомянутого атласа, который носит провокационный характер по отношению к связям стратегического партнерства между Румынией и Венгрией и союзниками НАТО».

    Термин «Великая Венгрия» относится к территории, обладавшей большей площадью до потерь земель по Трианонскому мирному договору после Первой мировой войны. В числе этих территорий была и Трансильвания, которая сейчас является частью Румынии. Румынская сторона подчеркивает важность исследования общей истории историками, а не политиками.

    Как отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, в Восточной Европе отсутствует долгая традиция либеральной политики, что способствует росту влияния правых сил.

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    30 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Экс-министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
    Экс-министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
    @ mil.am

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян был арестован в Москве по международному розыску, сообщили в правоохранительных органах.

    Как указал источник, Карапетян был задержан в Москве по запросу армянских властей. Аршак Карапетян находился в международном розыске по нескольким статьям Уголовного кодекса, передает ТАСС.

    В Министерстве внутренних дел Армении подтвердили задержание, а позже сообщили об освобождении Карапетяна. Пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян уточнил, что экс-министр находится в международном розыске по обвинениям в незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью, пишет РБК.

    Карапетян, которому сейчас 57 лет, получил образование в Калининградском высшем военно-морском училище, а также в Военной академии имени Фрунзе в Москве. В его биографии значится служба в качестве советника армянского премьер-министра Никола Пашиняна и кратковременное назначение на должность министра обороны в 2021 году.

    Причиной его отставки стало заявление премьер-министра Пашиняна о том, что Карапетян либо не знал, либо не сообщил о вторжении азербайджанских войск в Армению. После отставки Карапетян возглавил оппозиционное движение «Всеармянский фронт», которое рассматривает Россию как главного стратегического союзника Армении.

    Ранее в Москве задержан 74-летний американский бизнесмен Брайан Букер Нельсон, разыскиваемый Интерполом по запросу Панамы за мошенничество и уклонение от налогов.

    Коментарии (2)
    29 декабря 2024, 20:34 • Новости дня
    Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, осужденный за покушение на сбыт наркотиков, погиб в зоне СВО, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

    Смирнов сообщил, что погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев, передает РИА «Новости».

    Бугаев провел семь матчей за сборную России, включая два на чемпионате Европы 2004 года. Он завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

    Прикубанский райсуд Краснодара арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в ноябре 2023 года по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции, а также признал его виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорил к 9,5 годам в колонии строгого режима.

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    30 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Захарова саркастически отреагировала на планы Польши построить дорогу к России

    Захарова саркастически отреагировала на планы Польши построить дорогу к России для переброски войск

    Захарова саркастически отреагировала на планы Польши построить дорогу к России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова выразила ироничное недоумение по поводу планов Польши построить к 2025 году дорогу для быстрой переброски войск к границе с Калининградской областью.

    Захарова прокомментировала эти планы в своем Telegram-канале вопросом: «Пить уже начали, что ли?»

    Это заявление Захаровой явилось реакцией на информацию, опубликованную британской газетой Financial Times, которая ссылается на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Душчыка, который заявил, что Польша планирует начать строительство дороги к Калининградской области России в 2025 году.

    По словам Душчыка, данная дорога позволит польским войскам быстро перемещаться в случае необходимости, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты, которую ведет оборонный концерн PGZ совместно с авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1.


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    30 декабря 2024, 07:41 • Новости дня
    Новый президент Грузии подписал закон о запрете масок на митингах

    Новый закон в Грузии запретил маски, лазеры и пиротехнику на акциях протеста

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили в день инаугурации подписал закон, запрещающий использование масок, пиротехники и лазеров на протестах, для предотвращения насилия.

    Как передает ТАСС, президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал закон, запрещающий носить маски на митингах, а также использовать лазеры и пиротехнику. Закон вошел в силу после его официального опубликования. Это произошло после ряда инцидентов, когда участники протестов использовали пиротехнику и лазеры против полиции.

    Ранее парламент Грузии утвердил эти поправки в закон «О собраниях и манифестациях». Нововведения предусматривают запрет на «закрытие лица маской или другими средствами» и добавляют лазеры и пиротехнику в список запрещенных предметов. Инициатива исходила от правящей партии после недавних инцидентов с насилием на митингах.

    Помимо этого закона, на портале Законодательного вестника Грузии опубликованы более десятка других законов, принятых в ускоренном порядке новым созывом парламента. В частности, были внесены изменения в закон о государственной охране, который может лишить президента охраны после истечения срока полномочий при установлении нарушения конституции. Это коснулось Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли накануне, после импичмента за нарушение конституции.

    Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии после первых непрямых выборов, состоявшихся 14 декабря. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, не признала результаты этих выборов, считая их сфальсифицированными. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, новый закон поможет предотвратить насилие на протестах, запретив закрывать лица участникам акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, размахивание флагом США сторонниками экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили при ее уходе из президентского дворца говорит о провале ЦРУ в стране, полиция задержала шестерых участников акции протеста в Тбилиси перед зданием парламента за попытку перекрыть проспект Руставели, а новый президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил уверенность в скором примирении с абхазами и осетинами.

    Коментарии (9)
    30 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанесли значительные потери противнику и отразили многочисленные контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

    Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

    Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.

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