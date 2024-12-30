Объем военной помощи США Украине при Байдене достиг 66 млрд долларов

Tекст: Ольга Иванова

Объем военной помощи Украине со стороны США при президенте Джо Байдене превысил 66 млрд долларов, передает РИА «Новости». В заявлении Пентагона указано, что «Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена». С начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 млрд долларов.

Россия неоднократно высказывала озабоченность по поводу поставок вооружений Украине. Российское правительство считает, что это мешает урегулированию конфликта и может привести к еще большей эскалации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что «любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России».

Кроме того, по мнению российской стороны, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой украинских военных на территории Британии, Германии, Италии и других стран. В Кремле также утверждают, что западные поставки оружия Украине не способствуют мирным переговорам и могут иметь негативные последствия.

Напомним, в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Позже госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на общую сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin.