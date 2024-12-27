Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.11 комментариев
Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн руб за сбитый F-16
Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн руб за уничтожение F-16 в спецоперации
Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции, подчеркнув поддержку российской армии.
Как сообщает ТАСС, генеральный директор компании «Форэс» Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16. Это заявление он сделал в рамках специальной военной операции, подчеркивая значимость поддержки армии. «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь,» – заявил Шмотьев.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну,» – отметил он.
Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала специальной военной операции. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение*, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента