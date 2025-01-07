Европа закупила рекордное количество СПГ у России

Bloomberg сообщило о рекордных поставках российского СПГ в страны ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

Объемы закупок превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января. Эту ситуацию агентство описывает как показатель трудностей, с которыми сталкивается Европа в попытке разорвать связи с Россией, ставшей за последние десять лет ключевым поставщиком сырьевых товаров для ЕС.

Согласно данным Bloomberg, если в 2020 году в Европу поступило около 10,5 млн т российского СПГ, то в 2024 году этот показатель вырос до рекордных 15,5 млн т. Как пишет агентство, хотя против России регулярно ужесточаются санкции, страна, по всей видимости, закрепила за собой статус одного из ключевых поставщиков сырья в Европу и планирует расширить экспорт, передает РБК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону. В начале января европейские цены на газ достигли наибольших значений с октября 2023 года. Еврокомиссия заявила о стабильности цен на электроэнергию в Европе после остановки поставок газа из России через Украину.