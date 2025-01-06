ЕК: Скачков цен на энергию в ЕС после прекращения транзита газа нет

Еврокомиссия не зафиксировала скачков цен на энергию после прекращения поставок газа

Tекст: Елизавета Шишкова

На пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что рынок электроэнергии остается стабильным в новом году. «Мы не увидели скачков цен в новом году, рынок остается стабильным», – сказала Итконен, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия внимательно следит за развитием ситуации на энергетическом рынке. По ее словам, это важно для обеспечения предсказуемости и устойчивости цен на энергию в регионе. Комментарий Итконен прозвучал на фоне прекращения поставок газа из России через украинскую территорию.

Напомним, Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону, писало издание Bloomberg.

Транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.