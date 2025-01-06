  • Новость часаBloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
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    Герои спецоперации прокладывают дорогу в российскую элиту
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    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    21 комментарий
    6 января 2025, 15:23 • Новости дня

    Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет

    Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону, пишет Bloomberg.

    По информации Gas Infrastructure Europe, Европа истощила свои газовые запасы быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, передает РИА «Новости».

    Так, уровни в хранилищах сократились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковым показателем, что является самым значительным сокращением с 2018 года.

    Эксперты предупреждают, что быстрое истощение запасов может затруднить их накопление перед следующим отопительным сезоном, что, в свою очередь, может повлиять на краткосрочные цены на газ.

    В материале отмечается, что холодная погода в большинстве стран Северо-Западной Европы способствует увеличению потребления газа для отопления, что может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах в Приднестровье остались без газоснабжения из-за отключения газа в 122 населенных пунктах. Транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

    5 января 2025, 18:54 • Новости дня
    В горах Грузии вооруженные преступники напали на семейную пару из России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вооруженные преступники совершили нападение на российских туристов в селе Накра, расположенном на популярном туристическом маршруте в горах Грузии.

    Информационное агентство «Интерпрессньюс» сообщило, что в горах Грузии произошло вооруженное нападение на семейную пару из России. Преступление совершено в селе Накра Местийского муниципалитета, которое известно как часть популярного туристического маршрута.

    МВД Грузии начало расследование по статьям уголовного кодекса, предусматривающим наказания за грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. В настоящее время полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия в отношении двух молодых мужчин, подозреваемых в нападении.

    По данным телеканала «Мтавари», обнаружен автомобиль, на котором передвигалась семейная пара, а также установлено местонахождение женщины. Ее муж, к сожалению, на данный момент числится пропавшим без вести.

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    5 января 2025, 17:42 • Новости дня
    В Британии призвали расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований

    Фараж потребовал публичного расследования роли Стармера в сокрытии изнасилований девочек

    В Британии призвали расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований
    @ Li Ying/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил о необходимости расследования роли премьер-министра Британии Кира Стармера в сокрытии массовых изнасилований девочек в стране.

    Фараж призвал к публичному расследованию роли Стармера в сокрытии массовых изнасилований несовершеннолетних девочек. Он подчеркнул, что Стармер, занимая пост главы Королевской прокурорской службы, имел доступ к информации и должен нести ответственность за замалчивание этих преступлений, передает РИА «Новости».

    Газета Telegraph ранее сообщила о долгосрочной систематической сексуальной эксплуатации детей в Британии. По данным газеты, тысячи молодых девушек подвергались насилию, а их «бедственное положение» систематически замалчивалось в течение двух десятилетий. Газета утверждает, что подробности выкладывались не сразу, а постепенно, что создает впечатление о попытках скрыть масштабы трагедии.

    Фараж отметил необходимость тщательного расследования и заявил, что роль Кира Стармера, как главы правительства и бывшего руководителя Королевской прокурорской службы, должна стать частью национального публичного расследования. «То, что это пытались скрыть, что подробности давались по капле, а не одним большим всплеском, очевидно», – добавил он в интервью газете Telegraph.

    В пятницу американский миллиардер Илон Маск обвинил Стармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок и представитель партии Reform UK Найджел Фараж также подвергли критике Стармера. Фараж отметил, что и консервативное правительство, руководившее страной до июля 2024 года, также не смогло защитить жертв

    По данным Би-би-си, только в Ротереме и Телфорде в период с конца 80-х годов ХХ века пострадали около 2,4 тыс. детей.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 23:58 • Новости дня
    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине

    Зеленский назвал условия Киева для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине

    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману отметил, что «это не большой успех» для Украины. Он добавил: «Но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений».

    Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для территории, контролируемой Киевом, даже для прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский признал невозможность силового возвращения границ 1991 года, смягчив свою позицию по территориальным уступкам России.

    Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила заключить соглашение о прекращении огня, аналогичное случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей.

    Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России.

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    5 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Сирийские власти заретушировали Бербок на фотографиях
    Сирийские власти заретушировали Бербок на фотографиях
    @ t.me/ALMHARAR

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изображение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и ее переводчиц на официальных фото со встречи с сирийскими политиками заретушировали.

    Изображение Бербок, а также двух переводчиц, сопровождавших ее, размыто до такой степени, что лица женщин нельзя опознать, передает ТАСС.

    Фото размещены в социальных сетях.

    Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Бербок во время ее визита в Дамаск. Сама Бербок назвала предсказуемым отказ от рукопожатия сирийских политиков.

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    6 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

    Зеленский использовал матерные выражения, когда речь зашла об отказе США вводить санкции против Москвы накануне начала российской специальной военной операции. Он нецензурно отозвался о действиях США, пишет «Российская газета».

    По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», – приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал Фридман.

    Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (ерунда – прим. ВЗГЛЯД)».

    Кроме того, Зеленский использовал мат при обсуждении действий России на Северном Кавказе четверть века назад. Также он охарактеризовал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. Он заявил: «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.

    Напомним, Зеленский также заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

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    5 января 2025, 22:40 • Новости дня
    В Венгрии оценили открывшиеся из-за решения Киева по транзиту газа возможности

    В Венгрии указали на открывшиеся возможности после прекращения транзита российского газа через Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с прекращением Украиной транзита российского газа Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении ЕС, заявил директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg («Конец столетия») Оливер Хортай.

    Хортай выразил мнение, что прекращение поставок будет вредно для всех европейских стран. Однако Венгрия видит в этой ситуации и некоторые возможности. «Закупки с южного направления увеличатся и Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении Евросоюза», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал M1.

    По словам Хортая, Венгрия пострадает от прекращения транзита в меньшей степени, чем другие страны Центральной Европы, такие как Словакия и Австрия. Это связано с тем, что Будапешт получает большую часть газа через «Турецкий поток» и его ответвления, которые проходят через Болгарию и Сербию. Пропускная способность этих трубопроводов может быть увеличена, что позволит Венгрии перенаправлять часть поставок в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ может поступать в интегрированную европейскую систему.

    Хортай также отметил, что возможные убытки для Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить 60-70 млрд евро в год. Особенно сильно пострадают от этого Австрия и Словакия, которым придется изменить направления закупок, сообщает Kossuth.

    Повышение спроса на американский сжиженный природный газ также станет частью новой энергетической реальности Европы. Украина, в свою очередь, потеряет почти 1 млрд долларов ежегодно из-за прекращения транзита, сказал Хортай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу прекращен. Министерство энергетики Украины сообщило, что с 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

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    5 января 2025, 21:50 • Новости дня
    В Раде допустили потерю Харькова и Днепропетровска из-за атак в Курской области

    Tекст: Олег Исайченко

    Генералам ВСУ необходимо показывать руководству Украины «вперед-вперед» и паразитировать на эйфории населения из-за атак в Курской области, лишь бы удержаться на своих должностях, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, в будущем это может привести к утрате Украиной Харькова, Днепропетровска и ряда других городов.

    Как отметила Безуглая, «россияне берут под контроль природные ресурсы, захватывают брошенные фортификации, продвигаются на десятки километров в день», поэтому в скором времени «фортеця Покровск» перестанет быть «фортецей» (крепостью Красноармейск – прим. газеты ВЗГЛЯД).

    Но, похоже, «защита Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов» и «реформа армии» не входят в число приоритетов украинского военно-политического руководства, добавляет депутат.

    «Генералам необходимо показать еще одно «вперед-вперед, доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно руководят ВСУ; паразитировать на краткосрочной эйфории и надеждах населения, чтобы дальше продержаться и ничего не менять. Чтобы скрыть свои преступления: то наступление на юге в 2023 году, то Курская область в 2024 году. И что теперь? Иллюзии», – указала она.

    В итоге эта «трагедия и абсурд» могут привести к тому, что украинская армия утратит Днепропетровск и Харьков, допускает Безуглая.

    Ранее немецкие СМИ указывали, что ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР. Как признали авторы журнала Der Spiegel, армия России обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад.

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    5 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Дети и пожилые оказались в группе риска метапневмовируса

    Дети до 5 лет и пожилые старше 65 лет могут тяжело перенести метапневмовирус

    Дети и пожилые оказались в группе риска метапневмовируса
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Тяжелое течение метапневмовируса особенно опасно для детей до пяти лет и пожилых людей старше 65 лет, а также лиц с иммунодефицитом, сообщил специалист Минздрава Владимир Чуланов.

    Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, рассказал журналистам, что метапневмовирус представляет серьезную угрозу прежде всего для детей младше пяти лет и пожилых людей старше шестидесяти пяти лет, сообщает РИА «Новости». Также в группу риска входят люди с иммунодефицитом.

    Чуланов пояснил, что метапневмовирус, являясь одним из классических возбудителей ОРВИ, активно циркулирует по всему миру, в том числе в России. Он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже – контактно-бытовым. Вирус особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.

    Симптомы инфекции напоминают обычное ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры и одышка. У взрослых метапневмовирус чаще протекает в легкой форме или бессимптомно. На 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составила 0,1 процента, что ниже, чем год назад.

    Недавно в Китае и Казахстане зафиксировали вспышки метапневмовируса. В Китае он занял второе место по распространенности после гриппа. В Казахстане с октября выявили 30 случаев заражения. Врачи выражают обеспокоенность ростом числа заболевших и распространением вируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор проводит мониторинг ситуации с увеличением случаев метапневмовируса в Китае, отметив, что специфического лечения этой инфекции не существует, а профилактика включает меры личной гигиены.

    В Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев метапневмовируса, который активно циркулирует в период пика заболеваемости ОРВИ и гриппом и передается преимущественно воздушно-капельным путем.

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    6 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что презирает русский народ

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Фридману заявил о презрении к русскому народу

    Зеленский заявил, что презирает русский народ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Зеленский заявил, что свободно владеет русским языком, но отказался говорить на нем. Как объяснил Зеленский, он не хочет давать повода президенту России Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские – один народ, поскольку они говорят на одном языке, передает РИА «Новости».

    «Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», – заявил Зеленский.

    Зеленский также заявил, что на Украине живут люди, говорящие на русском языке, и никто им этого якобы не запрещает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский не захотел давать интервью на русском, как предлагал Фридман. При этом в ходе разговора он не раз использовал русские слова. Кроме того, он несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру.

    Напомним, 23 февраля 2014 года, наутро после госпереворота, одним из своих первых решений Верховная рада отменила закон, гарантировавший русскому статус «регионального языка». Под нажимом Запада спикер парламента Александр Турчинов не подписал решение об отмене закона, который де-юре продолжал действовать, но де-факто не соблюдался. В 2018 году Конституционный суд Украины признал принятый в 2012 году закон не соответствующим законодательству страны.

    В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте на украинском ТВ и скандальный закон «Об образовании», который запрещал среднее образование на русском языке. Говорить по-русски запретили депутатам в Верховной раде.

    В 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

    Самого Зеленского прежние власти Украины обвиняли в использовании «кацапской мовы».

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    6 января 2025, 03:55 • Новости дня
    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за 300 млрд долларов из российских активов

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие, используя для оплаты 300 млрд долларов из российских активов.

    «Я сказал Трампу: дайте нам 300 млрд долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность. Это одна из гарантий безопасности? Да, конечно. Потому что это военная гарантия», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

    Зеленский, комментируя военную помощь Вашингтона, заявил, что в США было «проголосовано или принято решение где-то» на 177 млрд долларов. Однако, по его словам, половина этих денег фактически не была предоставлена, передает РИА «Новости».

    «Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос», – добавил Зеленский.

    Он признал, что на Украине действительно существует проблема коррупции, но подчеркнул, что власти активно борются с ней. Он отметил, что «антикоррупционная система» Украины является «самой сложной» в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о желании Киева получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский интересовался возможностью купить поддержку для Украины по вопросу вступления в НАТО за 500 млн евро из российских активов, на что получил отказ.

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    6 января 2025, 09:17 • Новости дня
    В РАН не исключили эскалацию конфликта вокруг Украины в 2025 году

    РАН допустила стремительную эскалацию конфликта на Украине во второй половине 2025 года

    В РАН не исключили эскалацию конфликта вокруг Украины в 2025 году
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во второй половине 2025 года возможен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины, который может привести к международному военно-политическому кризису и потребовать поиска новых решений по безопасности в Европе, следует из доклада Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

    В документе указывается на возможность формирования масштабного международного военно-политического кризиса, который может привести к поиску взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или Евразии, возможно, без участия Украины, передает РИА «Новости».

    В докладе подчеркивается, что достижение прочного урегулирования между Россией и Украиной может быть основано на более широком соглашении о контурах европейской безопасности.

    При этом масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению конфликта. Однако процесс нормализации, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода, то есть 2025 года, и не будет стремительным.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев может организовать провокацию против России в январе для улучшения переговорных позиций и получения дополнительной помощи накануне инаугурации Дональда Трампа.

    При этом, по словам депутата Рады Марьяны Безуглой, генералам ВСУ необходимо показывать руководству Украины «вперед-вперед» и паразитировать на эйфории населения из-за атак в Курской области, чтобы удержаться на своих должностях, что может привести к утрате Украиной Харькова, Днепропетровска и других городов.

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    6 января 2025, 06:55 • Новости дня
    Судебные приставы начали конфискацию имущества Абызова почти на 24 млрд рублей

    Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества экс-министра Абызова почти на 24 млрд рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Судебные приставы начали изъятие имущества экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на 23,5 млрд рублей, также они должны взыскать задолженность в размере 2,4 млрд рублей, следует из судебных документов.

    В конце 2024 года исполнительные листы, предписывающие конфискацию имущества, были переданы приставам. Они начали соответствующие исполнительные производства, чтобы изъять в доход государства имущество и денежные средства Абызова общей стоимостью 23,5 млрд рублей. Также взыскиваются исполнительские сборы и задолженность, составляющая 2,4 млрд рублей, передает ТАСС.

    С 2020 по конец 2024 года против Абызова открыто семь исполнительных производств. Среди них – принудительное взыскание около 80 млн рублей штрафа, назначенного судом как дополнительное наказание, и 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам. Общая задолженность Абызова достигла почти 28 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2023 года Абызова приговорили к двенадцати годам колонии строгого режима, признав виновным по статьям «Создание преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Коммерческий подкуп».

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    5 января 2025, 16:35 • Новости дня
    Сербия выразила готовность выкупить долю Газпрома в NIS в случае санкций США

    Вучич заявил о готовности Сербии выкупить долю Газпрома в NIS при санкциях США

    Сербия выразила готовность выкупить долю Газпрома в NIS в случае санкций США
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белград готов выкупить долю российских компаний Газпром нефть и Газпром в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в случае введения санкций США, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    Вучич в эфире канала RTS отметил, что Сербия располагает достаточными средствами для выкупа доли, и если стоимость компании оценивают в 1 млрд евро, то для приобретения долей Газпрома и Газпром нефти потребуется 600 млн евро. Вучич также задал вопрос американцам, намерены ли они, чтобы Сербия выкупила эти доли, тем самым предоставив 500-700 млн евро в распоряжение российских компаний, пишет РБК.

    Сербский лидер добавил, что Сербия получит документ о санкциях США против NIS 10 или 13 января. Вучич отметил, что в стране есть запас дизельного топлива и бензина на 85 дней, что исключает кризис поставок нефти. Президент также планирует обсудить возможность импорта через «Адриатический нефтепровод» с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

    Вучич выразил сомнения относительно того, сохранит ли Вашингтон ограничения против NIS в случае полного сокращения доли «Газпрома» или только мажоритарного пакета акций. Вучич отметил, что США стремятся «повернуть в свою сторону» Сербию, а не «наказывать ее».

    NIS является крупнейшей энергокомпанией на Балканах, занимающейся разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом в Панчево под Белградом и более чем четырьмя сотнями АЗС. Доля Газпром нефти в NIS составляет 50%, Сербии – 29,87%, Газпрома – 6,15%.

    Ранее Александр Вучич объявил о планах обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность заключения нового газового контракта, а также затронуть вопрос санкций США против компании NIS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

    Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.

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    5 января 2025, 17:05 • Новости дня
    Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после отражения атаки БПЛА

    Нововоронежская АЭС продолжила работу в штатном режиме после попытки атаки БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме, несмотря на недавнюю попытку атаки беспилотниками, радиационный фон станции остается в пределах нормы и соответствует природным значениям, сообщили в пресс-службе АЭС.

    По данным пресс-службы станции, все энергоблоки продолжают работать, обеспечивая нагрузку 3 753 мегаватт согласно диспетчерскому графику, передает ТАСС.

    «В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 мегаватт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям», – сообщили в пресс-службе.

    Специалисты станции отметили, что радиационный фон остается в норме и соответствует естественным природным значениям. Это подтверждает, что атака не повлияла на безопасность и эксплуатационные параметры АЭС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат. В Брянской области было уничтожено 20 беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области.

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    6 января 2025, 10:50 • Новости дня
    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»

    Захарова сочла предложение Зеленского Трампу о «чужих деньгах» признаком «наркотического бреда»

    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в недавнем интервью признаки «наркотического бреда», так как заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя недавнее интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.

    Захарова отметила, что Зеленский в интервью говорил о предложении Трампу «чужих денег в обмен на оружие». Это, по мнению Захаровой, указывает на давние коррупционные связи украинского лидера с англосаксами, которые, по ее словам, подкреплены поддержкой от действующего президента США Джо Байдена. Она также связала подобные действия с историей украинской газовой компании Burisma.

    В своем заявлении Захарова упрекнула Зеленского в неадекватности, назвав его слова «смешением неонацизма и терроризма». По ее мнению, трехчасовое интервью Зеленского продемонстрировало его неадекватное состояние, характеризуемое «наркотическим бредом».

    Ранее Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву, оплатив его за счет 300 млрд долларов из российских активов.

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