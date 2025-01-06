Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет

Tекст: Александра Юдина

По информации Gas Infrastructure Europe, Европа истощила свои газовые запасы быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, передает РИА «Новости».

Так, уровни в хранилищах сократились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковым показателем, что является самым значительным сокращением с 2018 года.

Эксперты предупреждают, что быстрое истощение запасов может затруднить их накопление перед следующим отопительным сезоном, что, в свою очередь, может повлиять на краткосрочные цены на газ.

В материале отмечается, что холодная погода в большинстве стран Северо-Западной Европы способствует увеличению потребления газа для отопления, что может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ в ближайшие дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах в Приднестровье остались без газоснабжения из-за отключения газа в 122 населенных пунктах. Транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.