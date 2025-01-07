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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    22 комментария
    7 января 2025, 07:28 • Новости дня

    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России

    Министр финансов США Йеллен предостерегла Китай от поддержки России в конфликте на Украине

    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Китай предоставит России материальную поддержку в конфликте на Украине, Пекин ждут «значительные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

    Минфин США сообщил, что Йеллен «подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании», передает ТАСС.

    Йеллен также заявила о серьезной обеспокоенности из-за вредоносной активности в киберпространстве, которую, по версии Вашингтона, финансируют власти Китая.

    Кроме того, США раскритиковали Китай за использование методов, которые считают нерыночными. Йеллен заявила, что они наносят ущерб американским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, G7 решила усилить давление на Китай из-за предполагаемой поддержки действий России на Украине. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

    6 января 2025, 10:50 • Новости дня
    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»

    Захарова сочла предложение Зеленского Трампу о «чужих деньгах» признаком «наркотического бреда»

    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в недавнем интервью признаки «наркотического бреда», так как заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя недавнее интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.

    Захарова отметила, что Зеленский в интервью говорил о предложении Трампу «чужих денег в обмен на оружие». Это, по мнению Захаровой, указывает на давние коррупционные связи украинского лидера с англосаксами, которые, по ее словам, подкреплены поддержкой от действующего президента США Джо Байдена. Она также связала подобные действия с историей украинской газовой компании Burisma.

    В своем заявлении Захарова упрекнула Зеленского в неадекватности, назвав его слова «смешением неонацизма и терроризма». По ее мнению, трехчасовое интервью Зеленского продемонстрировало его неадекватное состояние, характеризуемое «наркотическим бредом».

    Ранее Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву, оплатив его за счет 300 млрд долларов из российских активов.

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    6 января 2025, 13:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО

    Военкор Громов: Освобождение Курахова означает прекращение артиллерийского террора ВСУ против Донецка

    Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.

    «Основной смысл освобождения Курахова ­состоит в том, что это было последнее место, откуда ствольная артиллерия дотягивалась до Донецка. И ВС РФ выполнили задачу прекратить это. Теперь обстрелять город можно только реактивными дальнобойными снарядами, но такое проводится крайне редко. Так что освобождение Курахова означает окончательное прекращение артиллерийского террора против Донецка», ­­­­­­­– рассказал военкор Федор Громов.

    «По логике, наши должны после этого перекидывать силы на другое направление, а именно – на агломерацию Покровска и Мирнограда. Собственно, по движению войск, по картам так и получается. Сейчас основная наша задача: перерезать трассу Покровск – Константиновка, к этому все и идет. Это уже может означать выход к границе Днепропетровской области. И это уже, конечно, не только тактический, но и политический удар по Киеву. К тому же в Днепропетровской области нет плотной городской застройки, как в Донбассе. Значит, у ВС РФ будет некий оперативный простор», – отметил он.

    «Но если наши решат пойти дальше Курахова, то они смогут перерезать украинскую линию обороны в Запорожье. Мы зайдем в тыл запорожской группировки ВСУ и выведем свою группировку из позиционного тупика, который сформировался еще весной 2022 года. Для помощи в этом с юга может поддавить группировка «Восток», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР. «Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко в ДНР. Отражены 14 контратак формирований ВСУ», – говорится в сообщении.

    ВСУ потеряли 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    6 января 2025, 17:12 • Новости дня
    Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни СВО

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Эйсмонт опровергла извинения Лукашенко перед Зеленским в начале СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Эйсмонт в интервью РБК отметила, что Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО. Она подчеркнула, что извинения не были внесены «по той простой причине, что извиняться нам не за что». Эти слова стали ответом на заявление Зеленского, который утверждал, что Лукашенко извинился в телефонном разговоре в начале боевых действий.

    Эйсмонт пояснила, что руководители государства действительно разговаривали по телефону в первые дни конфликта благодаря младшему сыну Лукашенко, Николаю, у которого был личный контакт Зеленского. Пресс-секретарь добавила: «Наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, и именно Зеленскому придется отвечать за последствия».

    «Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Белоруссии и затем Стамбул», – уточнила она.

    В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский заявил, что на первый или второй день СВО Лукашенко принес ему извинения. По словам Зеленского, он извинялся за то, что с территории Белоруссии в сторону Украины были запущены российские ракеты, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.

    В понедельник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью Зеленского как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

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    6 января 2025, 21:06 • Новости дня
    Курс гривны к доллару достиг исторического минимума

    Tекст: Дарья Григоренко

    Национальный банк Украины в понедельник поднял курс доллара к гривне до исторического максимума, что подтверждают данные на официальном сайте регулятора.

    Официальный курс на 6 января был установлен на уровне 42,088 гривны за доллар, а уже на 7 января – 42,195. Эти данные опубликованы на сайте регулятора, передает РИА «Новости».

    В пятницу стало известно, что в декабре 2024 года Нацбанк Украины потратил рекордные 5,3 млрд долларов на поддержку гривны, однако курс валюты упал с 41,6 до 42,03 гривны за доллар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,82 гривны, что стало историческим максимумом для национальной валюты.

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    6 января 2025, 10:22 • Новости дня
    Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

    Минобороны: Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

    Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате успешных действий российской Южной группировки войск город Курахово на юго-западе Донбасса, ранее занятый силами ВСУ, был полностью освобожден, сообщили в Минобороны России.

    Этот город являлся крупным укрепленным районом со сложной сетью огневых точек и подземных коммуникаций. За десять лет киевский режим превратил Курахово в мощную крепость, прикрытую с севера водохранилищем, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Для удержания города украинское командование сосредоточило свыше 15 тыс. военнослужащих, включая формирования националистов и иностранных наемников. В оборонительных действиях участвовали подразделения элитных бригад и много механизированных частей, усиленные артиллерией и танками.

    В результате действий российских войск противник потерял 80% личного состава, что составляет более 12 тыс. человек, а также около 3 тыс. единиц военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. Ежедневные потери ВСУ за два месяца боев под Курахово составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Установление контроля над Курахово позволило существенно затруднить тыловое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении и пресечь артобстрелы Донецка.

    После взятия города российские войска получили возможность усиливать темпы освобождения территорий Донецкой народной республики. Особо отличились в боях военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявившие мужество и героизм, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что в Курахово гарнизон Вооруженных сил Украины перестал оказывать организованное сопротивление. Украинские силы выбиты с части территории теплоэлектростанции в Курахове. Зачистка промзоны в Курахово продолжалась всю новогоднюю ночь.


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    6 января 2025, 10:18 • Новости дня
    Пророссийское подполье сообщило об ударе по радиоприборному заводу в Смеле

    Tекст: Александра Юдина

    В результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области Украины были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по городу Смела в Черкасской области Украины был нанесен в направлении радиоприборного завода, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удары произошли в час ночи. Также в Смеле расположена значительная железнодорожная развязка, через которую проходят составы с военным грузом, что, по его мнению, может быть одной из причин удара.

    Помимо этого, удар был нанесен по военному аэродрому Канатово в пригороде Кировограда. Лебедев уточнил, что прилет произошел в 1.20 ночи в восточной части города.

    Также сообщается об ударе по городу Гайсин в Винницкой области. По словам Лебедева, удар пришелся на вертолетную площадку на окраине города в районе кладбища.

    Помимо прочего, удар был нанесен по району Гайок в городе Белая Церковь Киевской области, где находятся цеха сборки БПЛА ВСУ и аэродром. Лебедев отметил, что удар произошел в 1.45, и указал на наличие там крупных цехов и складских помещений, где, по его словам, «нагло собирали БПЛА».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по военной базе ВСУ под Первомайском в Николаевской области. До этого подполье сообщало, что удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области. Также сообщалось об ударах по предприятиям с техникой ВСУ в Сумской области.

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    6 января 2025, 20:39 • Новости дня
    Макрон призвал Киев реалистично обсуждать территориальные вопросы

    Макрон призвал Украину к реалистичным переговорам по территориальным вопросам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реалистичных обсуждений территориальных вопросов Украиной в рамках текущего конфликта.

    Макрон в ходе своего выступления, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отметил: «Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их вести», передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул, что разрешение конфликта на Украине будет сложным и длительным процессом, а проведение этих обсуждений без участия Киева недопустимо. Он также указал на важность того, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе.

    Макрон также заявил, что Соединенные Штаты должны сыграть ключевую роль в убеждении России начать переговоры. Подчеркивая важность этого шага, он указал на необходимость участия Брюсселя в вопросах европейской безопасности.

    В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

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    6 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать ЗАЭС восемью дронами

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар, используя восемь беспилотников, но все они были сбиты, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью ударными беспилотниками, все дроны были успешно сбиты средствами противовоздушной обороны.

    В результате атаки жертв и разрушений на станции не было зафиксировано, а радиационная обстановка остается в норме.

    По данным Минобороны, при падении одного из дронов произошел взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Несмотря на происшествие, персонал продолжает работу в штатном режиме.

    В ноябре сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки киевского режима помешать этой операции.

    Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ситуация с внешним энергоснабжением ЗАЭС остается нестабильной из-за частых отключений линий электропередач.

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    6 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Слуцкий заявил об агонии Зеленского после интервью американскому журналисту

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

    В своем Telegram-канале Слуцкий назвал интервью Зеленского американскому журналисту «классикой политического саморазоблачения и агонией в последней стадии».

    По словам Слуцкого, трехчасовое интервью Зеленского в статусе «главаря авторитарно-террористического режима» стало квинтэссенцией бездарного и губительного правления, которое ударило по безопасности Европы, поддерживавшей Украину.

    Слуцкий указал, что Зеленский, предвидя свою скорую «прощальную гастроль», перешел на «площадную брань» и мат.

    Депутат добавил, что в среде, где правят «наследники Бандеры и неонацистские прихвостни», именно так и заканчивают.

    По его словам, Зеленский готов отдать Украину на растерзание западным странам, чтобы удержаться у власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.

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    6 января 2025, 13:51 • Новости дня
    Американский аналитик назвал странным создание новых бригад ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Американский аналитик Майкл Кофман назвал решение командования ВСУ о формировании новых бригад странным из-за проблем с мобилизацией и нехваткой вооружения от западных союзников.

    Кофман в своих соцсетях назвал решение командования ВСУ сформировать новые бригады странным, передает РИА «Новости».

    По его словам, несмотря на проблемы с мобилизацией, украинское командование предпочло создавать новые подразделения, а не восполнять потери среди лучших и опытных бойцов.

    Эксперт подчеркнул, что западные союзники Киева пока не предоставили обещанного вооружения, необходимого для оснащения новых бригад.

    Кроме того, Кофман отметил отсутствие сплоченности среди вновь сформированных частей на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН сообщили, что на Украине военные подвергают пыткам мобилизованных мужчин, отказывающихся служить по соображениям совести, а также нарушаются международные соглашения и Конституция Украины.

    12 декабря Monde сообщила, что набор в украинскую армию сократился почти вдвое: с 35 тыс. человек в месяц в начале конфликта до 20 тыс. человек этой осенью.

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    6 января 2025, 17:16 • Новости дня
    ВСУ сорвали эвакуацию из Малой Токмачки

    Рогов: Украинские войска не позволили эвакуировать жителей Малой Токмачки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка, несмотря на попытки российской стороны предоставить гумкоридор, рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что в Малой Токмачке остаются десять мирных жителей. Командование российской 58-й армии пыталось обратиться к украинскому гарнизону с просьбой выпустить людей, отправив дрон с громкоговорителем. Однако, как добавил Рогов, украинские бойцы сбили дрон и продолжают удерживать население.

    Он заверил, что российские войска были готовы обеспечить безопасный гуманитарный коридор для эвакуации жителей в сторону села Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине. Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы.

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    6 января 2025, 23:57 • Новости дня
    Мэр Ареццо отменил показ фильма Russia Today «Майдан: поворот на войну»

    Мэр итальянского города Ареццо Джинелли объявил об отмене показа фильма Russia Today «Майдан: поворот на войну»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр итальянского города Ареццо Алессандро Джинелли объявил об отмене показа фильма Russia Today о госперевороте на Украине и последовавших за ним событиях на территориях ДНР и ЛНР, сообщила местная газета La Nazione.

    Показ фильма «Майдан: поворот на войну», снятого Russia Today, должен был состояться 18 января. Решение Джинелли было объявлено через социальные сети, передает ТАСС со ссылкой на La Nazione.

    Организатор показа, Микеле Менчетти, советник в местном муниципалитете и член партии «Движение 5 звезд», выразил недовольство таким решением. Он заявил, что показ фильма был частью его информационно-просветительской деятельности.

    Менчетти также сообщил, что направил призыв прекратить отправки оружия на Украину. Несмотря на отмену, он подчеркнул, что будет искать иные возможности для показа фильма в Италии, полагая, что интерес к данной теме велик.

    По информации издания, отмена показа может быть связана с тем, что также планировалось выступление военного корреспондента из Италии, журналиста International Reporters Андреа Лучиди, с 2022 года проживающего в России, а также журналиста Винченцо Лоруссо, который перевел картину на итальянский язык.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине. В октябре Лоруссо стал одним из авторов инициативы поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения со стороны активистов в итальянской Генуе.

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    6 января 2025, 18:14 • Новости дня
    На Украине сообщили о вспышке метапневмовируса

    На Украине зафиксировали вспышку распространения метапневмовируса

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине с начала текущего года был зарегистрирован метапневмовирус, сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.

    По ее словам, официально подтверждены 13 случаев заболевания, но их реальное число, вероятно, больше, передает РИА «Новости».

    Голубовская отметила, что вирус может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей, к которым особенно уязвимы дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

    В воскресенье в Казахстане выявили 30 случаев метапневмовируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, вызывающего симптомы, схожие с другими вирусами, система здравоохранения страны оказалась перегружена. В Минздраве РФ сообщили, что тяжелое течение метапневмовируса особенно опасно для детей до пяти лет и пожилых людей старше 65 лет, а также лиц с иммунодефицитом.

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    7 января 2025, 02:27 • Новости дня
    Рогов указал на срыв Россией плана Британии по добыче лития в Донбассе

    Рогов заявил о сорванной Россией попытке Британии за бесценок получить литиевое месторождение в Донбассе

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за успехов российской армии Великобритания лишилась возможности разрабатывать крупнейшее литиевое месторождение в Донбассе, права на которое купила у киевского режима за смешные деньги, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что киевский режим год назад передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам «за смешные деньги». Разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

    «Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    По его мнению, Зеленский намеренно отправляет украинцев гибнуть в Донбассе, чтобы защитить бизнес-интересы западных корпораций, заинтересованных в поставках лития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил. Это месторождение обеспечивает доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд и богато другими ценными ресурсами, включая ниобий, бериллий и тантал.

    Канадская консалтинговая фирма SecDev отмечает, что в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины, часть которых теперь находится на землях, вернувшихся в состав России.

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    6 января 2025, 11:52 • Новости дня
    Американский журналист предложил вести переговоры по Украине только США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

    Американский журналист выразил мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись только между Россией и США, передает РИА «Новости».

    Он считает, что Украина не должна участвовать в переговорах, учитывая ее зависимость от Запада.

    По его мнению, любой украинский лидер, включая Владимира Зеленского, является марионеткой Запада. Это делает участие украинской стороны в переговорах ненужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Майкл Маккол заявил, что потеря Украины для США недопустима и подчеркнул необходимость предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

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