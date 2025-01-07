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Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России
Министр финансов США Йеллен предостерегла Китай от поддержки России в конфликте на Украине
Если Китай предоставит России материальную поддержку в конфликте на Украине, Пекин ждут «значительные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.
Минфин США сообщил, что Йеллен «подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании», передает ТАСС.
Йеллен также заявила о серьезной обеспокоенности из-за вредоносной активности в киберпространстве, которую, по версии Вашингтона, финансируют власти Китая.
Кроме того, США раскритиковали Китай за использование методов, которые считают нерыночными. Йеллен заявила, что они наносят ущерб американским компаниям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, G7 решила усилить давление на Китай из-за предполагаемой поддержки действий России на Украине. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.