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Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев
Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев до инаугурации
Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, пишет Reuters.
Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, передает ТАСС.
По данным агентства, первый визит представителя администрации Трампа в Киев должен был состояться в начале января. Команда Келлога также планировала поездки в другие европейские столицы, включая Рим и Париж.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Келлог сообщал, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.