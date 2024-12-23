Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.5 комментариев
Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.
В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.
Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.