Пентагон: приход Трампа не изменит военную помощь Украине

Пентагон заявил, что смена власти в США не повлияет на военную помощь Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, представитель Пентагона уверил, что приход администрации Дональда Трампа не скажется на работе международной группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. На брифинге во вторник представитель отметил уверенность в европейских обязательствах и миссии, подчеркнув высокую степень доверия в возможностях и опыте европейских стран в этой сфере.



Также представитель Пентагона выразил уверенность, что работа западных стран по укреплению военных возможностей Украины будет продолжена. Он отметил, что деятельность по улучшению военной поддержки Украине продлится «в том или ином виде».

Девятое января в Германии пройдет 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн. На встрече будет присутствовать министр обороны США Ллойд Остин. Это заседание станет очередным шагом в усилении сотрудничества стран в военной поддержке Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

Администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.