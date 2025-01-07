Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

  • Новость часаСтало известно о финальном пакете помощи Украине от Байдена 9 января
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    Трамп уволил одного из главных русофобов Америки
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну
    Кобахидзе резко ответил Макрону на слова о «российском вмешательстве»
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области (видео)
    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине
    Эксперт объяснил рекордное истощение запасов газа в Европе
    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России
    НАТО направит в Балтийское море 10 кораблей для защиты инфраструктуры
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    17 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    7 января 2025, 22:40 • Новости дня

    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

    7 января 2025, 02:27 • Новости дня
    Рогов указал на срыв Россией плана Британии по добыче лития в Донбассе

    Рогов заявил о сорванной Россией попытке Британии за бесценок получить литиевое месторождение в Донбассе

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за успехов российской армии Великобритания лишилась возможности разрабатывать крупнейшее литиевое месторождение в Донбассе, права на которое купила у киевского режима за смешные деньги, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что киевский режим год назад передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам «за смешные деньги». Разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

    «Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    По его мнению, Зеленский намеренно отправляет украинцев гибнуть в Донбассе, чтобы защитить бизнес-интересы западных корпораций, заинтересованных в поставках лития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил. Это месторождение обеспечивает доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд и богато другими ценными ресурсами, включая ниобий, бериллий и тантал.

    Канадская консалтинговая фирма SecDev отмечает, что в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины, часть которых теперь находится на землях, вернувшихся в состав России.

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    7 января 2025, 19:21 • Новости дня
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области

    Эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на поле под Курском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские разведчики обнаружили, что эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на открытом поле у Курска, оставив их без помощи.

    Согласно сообщению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в Telegram-канале, в районах Курской области произошел инцидент с участием эвакуационной группы Вооруженных сил Украины. Разведчики группы «Север» зафиксировали передвижение украинской эвакуационной группы, состоящей из двух автомобилей, которые забрали несколько раненых.

    Во время движения к своим позициям, по неизвестной причине, из автомобиля были выброшены двое еще живых украинских военнослужащих. Этот поступок, по словам Коца, впервые зафиксирован операторами беспилотных летательных аппаратов «Северян». Подобные случаи, когда украинские военные не забирают раненых, ранее были известны, однако выбрасывание из машин отмечено впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что Украина отказалась забирать 630 своих пленных.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    7 января 2025, 11:10 • Новости дня
    Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя
    Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Раненый в Курской области боец с позывным Ягуар, записавший предсмертное обращение в зоне боевых действий. Затем его с тяжелыми ранениями эвакуировали в госпиталь, сообщает группа военного волонтера с позывным Пионер.

    В своем Telegram-канале он указал, что раненого бойца, который записал предсмертное видеообращение в зоне СВО, спасли с поля боя. Он находился в красной зоне, где эвакуация казалась невозможной, но через несколько часов был доставлен в госпиталь.

    Ягуар записал видеообращение к своим товарищам перед тем, как связь с ним оборвалась.

    «Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаем. Джамбо, братья», – сказал он.

    У него диагностированы проникающее осколочное ранение в плечо и многочисленные осколки в спине. Состояние бойца стабилизировалось.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

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    7 января 2025, 10:21 • Новости дня
    Киев отправил в Курскую область батальон ВСУ из заключенных

    Tекст: Александра Юдина

    Более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, это подтверждают пленные, сообщают в российских силовых структурах.

    По данным силовых ведомств, половина состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, действующего в Курской области, состоит из бывших заключенных, включая осужденных за тяжкие преступления, передает ТАСС.

    Собеседник агентства отметил, что использование бывших заключенных в составе военных подразделений ВСУ не является единичным случаем. Показания пленных свидетельствуют о том, что эта практика может быть распространена в ряде подразделений.

    Напомним, 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ был задействован в боевых действиях на территории Курской области.

    Накануне российские военные успешно пресекли попытки прорыва украинских сил в Курской области, уничтожив основные силы противника у хутора Бердин.

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    7 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что «диктатура» в Белоруссии лучше демократии в Украине, отметив при этом напряжение вокруг страны и желание недоброжелателей втянуть республику в войну.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью, опубликованном на портале БелТА, отметил, что вокруг страны нарастает напряжение и существуют силы, стремящиеся втянуть Белоруссию в конфликт. Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и на Украине, заявив: «Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине».

    «Везде что-то… Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) – мирный. И вы знаете, им же (недоброжелателям за рубежом) жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», – высказался Лукашено.

    Лукашенко подчеркнул, что возможное втягивание страны в войну станет серьезным испытанием: «Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат». Он выразил уверенность, что время расставит все на свои места, и призвал белорусов к выдержке: «Ни в коем случае нельзя шарахаться».

    Также президент упомянул о высказываниях Владимира Зеленского о Белоруссии. Лукашенко отметил, что Зеленский недавно заявил: «Жыве Беларусь!», и намекал на возможность изменений в стране по украинскому сценарию. Лукашенко выразил надежду, что подобное развитие событий в республике не произойдет.

    Ранее в Минске заявили, что Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому в начале СВО.

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    7 января 2025, 07:28 • Новости дня
    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России

    Министр финансов США Йеллен предостерегла Китай от поддержки России в конфликте на Украине

    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Китай предоставит России материальную поддержку в конфликте на Украине, Пекин ждут «значительные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

    Минфин США сообщил, что Йеллен «подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании», передает ТАСС.

    Йеллен также заявила о серьезной обеспокоенности из-за вредоносной активности в киберпространстве, которую, по версии Вашингтона, финансируют власти Китая.

    Кроме того, США раскритиковали Китай за использование методов, которые считают нерыночными. Йеллен заявила, что они наносят ущерб американским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, G7 решила усилить давление на Китай из-за предполагаемой поддержки действий России на Украине. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

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    7 января 2025, 16:55 • Новости дня
    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России

    В ВСУ признали невозможность F-16 соревноваться с российскими самолетами

    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские истребители F-16 уступают в воздушных боях российским самолетам из-за технологического отставания, отметил начальник управления коммуникаций ВСУ Юрий Игнат, который подчеркнул необходимость модернизации вооружения Украины.

    Истребители F-16 не могут конкурировать в воздушных боях с технологичными самолетами России. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «РИА Новости». По его словам, для эффективного противостояния российским самолетам Украина нуждается в более мощных модификациях F-16 с улучшенными радарами и дальнобойными ракетами.

    Игнат отметил, что украинским пилотам было бы трудно в одиночку соревноваться с российскими самолетами, обладающими высокой технологической оснащенностью. Он также подчеркнул, что введение на вооружение Украины более современных самолетов, таких как F-35, могло бы значительно усилить обороноспособность страны и создать мощную сдерживающую силу в центре Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции, СБУ задержала 12 человек за слежку за военными аэродромами с F-16, а ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве.

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    7 января 2025, 14:25 • Новости дня
    WP: «Плохая сделка» Трампа по Украине подорвет доверие к США и НАТО
    WP: «Плохая сделка» Трампа по Украине подорвет доверие к США и НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина сталкивается с угрозой потери территорий и войск на фоне российского наступления, а также с риском заключения невыгодного соглашения, которое может усилить позиции Москвы и подорвать доверие к США и НАТО.

    Как пишет Washington Post, Украина находится на критическом этапе конфликта, который длится уже третий год. Боевые действия привели к значительным потерям территории и войск, ставя под угрозу существование Украины. В ближайшие недели решится, сможет ли страна сохранить свой суверенитет с гарантиями безопасности для граждан.

    Ситуация на Украине, по мнению западных экспертов, имеет последствия, выходящие за рамки региона. На кону стоит авторитет Соединенных Штатов и НАТО, которые с самого начала конфликта поддерживают Украину. Отступление западных союзников может показать их неспособность к долговременной поддержке и вызвать сомнения в их обещаниях, что может повлиять на решения Китая относительно Тайваня.

    При этом украинцы сталкиваются с недостатками в вооружении и поддержке из-за колебаний администрации Байдена. Издание пишет, что в конечном итоге Украина получила современные системы вооружения, но с задержками, позволившими России укрепить свои позиции на поле боя.

    «Украина также теряет войска со скоростью, намного превосходящей ту, которую она может выдержать. Официальная оценка потерь в 400 тыс. убитых или раненых считается сильно заниженной. Тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта», – добавляют авторы материала.

    «Однако время – самый важный ресурс, который теряет Украина. Трамп вступает в должность 20 января и пообещал быстро закончить войну. Другим временным ограничением для Украины является растущая усталость в Европе и желание найти конец конфликту, который пожирает многие из скудных запасов военной техники континента», – отмечают аналитики.

    Таким образом «Украина вряд ли переживет еще один год войны», однако спешка с переговорами по урегулированию конфликта может оказаться еще более худшим сценарием, так как «большая часть гнева» украинцев «будет направлена на западных покровителей, которые их предали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    7 января 2025, 13:56 • Новости дня
    Гарнизон ВСУ западнее Курахово оказался в полуокружении

    Рогов сообщил о полуокружении украинских войск в районе села Дачное в ДНР

    Гарнизон ВСУ западнее Курахово оказался в полуокружении
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, оказались в полуокружении в районе села Дачное, что подтверждает продвижение российских сил к западным границам региона, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, остатки гарнизона украинских войск, выбитого российскими вооруженными силами из Курахово, оказались в полуокружении в районе села Дачное, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, российские силы продолжают продвижение в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР, а министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады за их решительные действия и мужество.

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    7 января 2025, 09:56 • Новости дня
    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев

    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев до инаугурации

    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, пишет Reuters.

    Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, передает ТАСС.

    По данным агентства, первый визит представителя администрации Трампа в Киев должен был состояться в начале января. Команда Келлога также планировала поездки в другие европейские столицы, включая Рим и Париж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Келлог сообщал, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    7 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Франция признала дезертирство проходивших в стране обучение украинских солдат

    Министерство обороны Франции признало дезертирство «десятков» украинских солдат во время обучения

    Tекст: Антон Антонов

    «Десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали, сообщило министерство обороны Франции.

    Как пишет Agence France-Presse со ссылкой на французский генштаб, французская армия «отметила «несколько десятков» дезертиров во время обучения». При этом «украинское командование признало «проблемы» внутри этого подразделения», передает РИА «Новости».

    Эти солдаты находились во французских казармах, откуда «имели право выходить». Указывается, что дезертирство на территории Франции не считается криминальным деянием, французские власти арестовать дезертиров не могли, а у украинских властей было только «дисциплинарное право».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали расследование по статье «дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады «Анны Киевской». Сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    7 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил о понимании позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО, передает

    РИА «Новости». Трамп отметил, что Россия на протяжении многих лет утверждала, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», – сказал он.

    Трамп также упомянул, что президент США Джо Байден заявил о необходимости присоединения Украины к НАТО, что, по его мнению, привело к появлению НАТО на пороге России. Он подчеркнул, что может понять чувства России по этому поводу.

    Кроме того, Трамп обвинил действующего лидера США Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Выступление Трампа состоялось в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Столь громкое заявление избранного президента США прозвучало на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    Коментарии (4)
    7 января 2025, 01:13 • Новости дня
    Священник ПЦУ назвал святого, молитвы которому помогут ВСУ ловить уклонистов

    Священник ПЦУ предложил ВСУ молиться Иоанну Воину для поимки уклонистов как беглых рабов

    Tекст: Антон Антонов

    Священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец предложил сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) молиться Иоанну Воину, чтобы святой помогал ловить уклонистов.

    Ясенец пояснил, что святой Иоанн является покровителем воинов, а также помогает «в поиске потерянных вещей». «Также ему часто молились в поиске пропавших без вести и поиске рабов и слуг-беглецов», – приводят его слова украинские СМИ. Ясенец сказал, что сейчас Иоанна Воина можно считать «покровителем ТЦК».

    Иоанн Воин – христианский святой, славянин, который жил в IV веке. На самом деле, Иоанна почитают за то, что он служил в войске римского императора Юлиана Отступника и при этом, будучи участником гонений на христиан, предупреждал их об облавах и помогал бежать. За это его посадили в темницу, где он ждал казни. Однако Иоанн был освобожден после смерти императора. Он скончался в глубокой старости.

    В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий помощник в скорбях и обстояниях. Широко его почитание было распространено на Украине. В молитвах у Иоанна просят защиты от «вражеского плена» и от обидчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав. С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавах в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск и Харьков.

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    6 января 2025, 23:57 • Новости дня
    Мэр Ареццо отменил показ фильма Russia Today «Майдан: поворот на войну»

    Мэр итальянского города Ареццо Джинелли объявил об отмене показа фильма Russia Today «Майдан: поворот на войну»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр итальянского города Ареццо Алессандро Джинелли объявил об отмене показа фильма Russia Today о госперевороте на Украине и последовавших за ним событиях на территориях ДНР и ЛНР, сообщила местная газета La Nazione.

    Показ фильма «Майдан: поворот на войну», снятого Russia Today, должен был состояться 18 января. Решение Джинелли было объявлено через социальные сети, передает ТАСС со ссылкой на La Nazione.

    Организатор показа, Микеле Менчетти, советник в местном муниципалитете и член партии «Движение 5 звезд», выразил недовольство таким решением. Он заявил, что показ фильма был частью его информационно-просветительской деятельности.

    Менчетти также сообщил, что направил призыв прекратить отправки оружия на Украину. Несмотря на отмену, он подчеркнул, что будет искать иные возможности для показа фильма в Италии, полагая, что интерес к данной теме велик.

    По информации издания, отмена показа может быть связана с тем, что также планировалось выступление военного корреспондента из Италии, журналиста International Reporters Андреа Лучиди, с 2022 года проживающего в России, а также журналиста Винченцо Лоруссо, который перевел картину на итальянский язык.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине. В октябре Лоруссо стал одним из авторов инициативы поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения со стороны активистов в итальянской Генуе.

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