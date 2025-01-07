Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

Tекст: Денис Тельманов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

«Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.