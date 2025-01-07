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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    22 комментария
    7 января 2025, 02:57 • Новости дня

    Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»

    Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.

    Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.

    После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.

    Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    5 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии

    Трамп назвал отказ Британии от добычи нефти в Северном море ошибкой

    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что планы Британии отказаться от добычи нефти и газа в Северном море являются серьезной ошибкой, отметив необходимость отказаться от ветряных мельниц.

    Трамп в соцсети Truth Social выразил недовольство планами Британии по отказу от добычи нефти и газа в Северном море. Трамп назвал это решение «очень большой ошибкой» и призвал власти страны открыть Северное море для добычи углеводородов. Он также подчеркнул, что Британии следует избавиться от ветряных мельниц, которые не оправдывают ожиданий, передает Газета.Ru.

    К своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на заявление корпорации APA, связанной с американской нефтяной компанией Apache. В заявлении говорится, что из-за высоких налогов и экологических норм APA планирует прекратить свою деятельность в Северном море к 2029 году.

    Ранее сообщалось, что британские власти обеспокоены возможным ростом цен на энергию в связи с прекращением поставок российского газа через Украину, однако непосредственного влияния на рынок пока не ожидается.

    Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.

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    4 января 2025, 19:46 • Новости дня
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции.

    «Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Также российская сторона многократно говорила об опасном сближении военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве России, напомнила она.

    Дипломат отметила, что именно по этой причине одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал снабжать оружием киевский режим задолго до начала специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист Чей Боуз добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams, заявил журналист Чей Боуз.

    «[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», – заявил Боуз, передает РИА «Новости».

    Напомним, российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, которые применили для атак вглубь России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия в ответ на применение ATACMS может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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    4 января 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп назвал решение судьи о назначении приговора незаконной атакой и фарсом, подчеркнув, что это противоречит Конституции США.

    Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи Хуана Мерчана назначить вынесение ему приговора, передает РИА «Новости». По словам Трампа, это решение о назначении слушаний на 10 января противоречит Конституции США и угрожает его президентству.

    «Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», – написал он в Truth Social. Трамп также обвинил судью в заведомо незаконном требовании его явиться в суд.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора, но разрешил Трампу присутствовать онлайн. Суд отклонил просьбу адвокатов о прекращении дела, несмотря на обвинительный вердикт присяжных. Дело связано с обвинениями в фальсификации документов Trump Organization.

    Суд считает, что действия Трампа относятся к личным и не угрожают полномочиям исполнительной власти. Прокуратура настаивает на продолжении дела, несмотря на возможный президентский иммунитет Трампа. Защита утверждает, что Конституция ограничивает привлечение избранного президента к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Нью-Йорке назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова отметила цикличность американского правосудия в связи с прекращением федеральных дел против Трампа, демонстрирующую различные результаты до и после выборов.

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    4 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО

    Блинкен признался, что США начали поставку оружия Украине до начала спецоперации

    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США начали вооружать Украину задолго до начала специальной военной операции, поставки оружия Киеву начались осенью 2021 года, в том числе зенитные и противотанковые комплексы, заявил в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Энтони Блинкен подчеркнул, что в период с сентября 2021 года Штаты начали активно обеспечивать Украину необходимыми вооружениям, передает РИА «Новости».

    «Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО – прим. ВЗГЛЯД.), начиная с сентября и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия», – заявил он, подчеркивая, что целью было обеспечение страны средствами для обороны.

    Среди переданного вооружения были зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

    Блинкен также отметил, что эта поддержка была частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление обороноспособности Украины и предотвращение возможных угроз.

    Ранее в Пентагоне заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2024 году западные партнеры направили Украине 41,7 млрд долларов, что говорит о критической зависимости страны от внешней финансовой поддержки.

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    5 января 2025, 21:30 • Новости дня
    В США оценили серьезность идей Трампа «захватить» Панамский канал и Гренландию

    The Hill: Республиканцы не рискуют спорить c Трампом из-за Панамского канала и Гренландии

    Tекст: Олег Исайченко

    Члены Республиканской партии США скептически относятся к идеям Дональда Трампа по «захвату» Панамского канала и Гренландии, но не рискуют вступать с ним конфронтацию, пишут американские СМИ.

    Как отмечает издание The Hill, республиканцы в Сенате и Конгрессе США не готовы противостоять избранному президенту Дональду Трампу в вопросах Гренландии и Панамского канала, поэтому «ломают голову» из-за его «грандиозных планов и амбиций».

    По словам конгрессмена Майкла Маккола, он не уверен в возможности законного приобретения канала.

    В свою очередь сенатор Джон Корнин не без иронии напомнил о том, что Штаты имеют свою историю экспансии, так как «США не всегда состояли из 50 штатов». «Мы приобрели Аляску, Гавайские острова и даже Техас в 1845 году», – напомнил он, однако уточнил, что идеи Трампа пока всерьез законодателями не обсуждаются.

    В то же время сенатор Рики Скотт указал на серьезность настроений Трампа по поводу Гренландии и Панамского, но при этом ему неизвестно, как избранный президент США собирается убедить Панаму и Данию в том, чтобы они приняли его точку зрения.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.

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    6 января 2025, 21:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в усложнении передачи власти из-за новых решений администрации по экологии и нефтедобыче, обещая отменить их после инаугурации.

    Трамп в своей соцсети Truth Social отметил, что решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, создают дополнительные сложности. «Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, как только он вступит в должность, он намерен отменить указы, принятые Байденом в этих сферах. Этот шаг, по мнению Трампа, необходим для развития энергетической сферы США и улучшения экономической ситуации.

    В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Дональда Трампа угрозой демократии. 28 декабря американский лидер признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа.

    В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу после инаугурации в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.

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    6 января 2025, 12:07 • Новости дня
    Маск заявил, что победа Трампа на выборах сохранила цивилизацию
    Маск заявил, что победа Трампа на выборах сохранила цивилизацию
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что победа Дональда Трампа на выборах предотвратила потерю цивилизации.

    Маск в своих соцсетях сделал заявление о значении победы Дональда Трампа на выборах президента США, передает РИА «Новости».

    Предприниматель подчеркнул в своем заявлении, что победа Трампа, по его мнению, имела критическое значение для сохранения цивилизации.

    Ранее Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене.

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    4 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Харрис запнулась при клятве верности флагу США

    Камала Харрис не смогла произнести клятву верности флагу на заседании Сената

    Tекст: Денис Тельманов

    На первом заседании Сената нового созыва в США вице-президент Камала Харрис запнулась при произнесении клятвы верности флагу, что не осталось незамеченным СМИ и пользователями соцсетей.

    Инцидент произошел на первом заседании Сената Конгресса США нового созыва, пишет ТАСС. Камала Харрис, в роли председателя верхней палаты Конгресса, привела к присяге новых членов Сената. Во время церемонии Харрис начала произносить клятву верности флагу США, но запнулась, не закончив фразу.

    Видеозапись трансляции, которую вел телеканал C-SPAN, показала, как Харрис произнесла фразу о «верности Соединенным Штатам». После этого она запнулась и не упомянула слово «флаг», повторив лишь название страны. На этот эпизод обратили внимание крупнейшие СМИ, такие как Fox News и Newsweek, а также пользователи социальных сетей, упрекнувшие Харрис в незнании текста клятвы.

    Американские СМИ отметили, что ошибка была постыдной для Харрис, бывшего кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Она уступила Дональду Трампу, который вновь станет президентом США 20 января, обойдя Харрис на выборах 5 ноября. Это сделает Трампа вторым в истории США президентом, вернувшимся к власти после перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2023 года республиканец Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей США после трех недель голосований. Президент США Джо Байден заявил, что будет участвовать в выборах 2024 года с целью завершить начатую работу, а также планировал посетить Израиль на фоне обострения конфликта с сектором Газа.

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    6 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, отметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. В своем заявлении в соцсети TRUTH Social Трамп отметил, что многие жители Канады поддерживают эту идею и что это решение помогло бы устранить торговые барьеры между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что текущие торговые дефициты и субсидии, поддерживающие канадскую экономику, недопустимы для США. Он также выразил мнение, что именно понимание этих экономических реалий стало причиной отставки Трюдо.

    Кроме того, Трамп добавил, что объединение двух стран снизило бы налоги и обеспечило Канаде полную безопасность от внешних угроз, таких как российские и китайские корабли. В завершение своего обращения он заявил: «Вместе мы были бы великой нацией!».

    Напомним, в понедельник Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Трюдо покинули несколько министров, а самого Трюдо призвали уйти в отставку. По данным СМИ, 30 января парламент Канады может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Трюдо.

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    5 января 2025, 07:16 • Новости дня
    Мост в Орегоне рухнул под грузовым поездом

    В Орегоне мост обрушился при движении поезда, вагон с карбамидом упал в реку

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстакадный мост в Орегоне обрушился, когда по нему шел грузовой поезд, вагон с карбамидом упал в реку Мэри. Никто не пострадал, но полиция призвала жителей избегать реки из-за возможного попадания вещества в воду.

    Как сообщает KPTV, эстакадный мост у города Корваллис в Орегоне рухнул во время движения грузового поезда. В результате один из 19 вагонов, перевозивший карбамид, упал в реку Мэри. По данным представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR), никто не пострадал.

    Полиция Корваллиса обратилась к местным жителям с просьбой не приближаться к реке, поскольку существует вероятность попадания карбамида в воду. Ведется расследование причин обрушения моста, выясняются обстоятельства произошедшего.

    По словам представителя PNWR, поезд, состоявший из 19 вагонов, двигался по железнодорожному мосту в субботу, когда мост обрушился. В настоящее время идет оценка потенциальной экологической угрозы и возможных последствий аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз Dali врезался в мост им. Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе 26 марта, в результате чего мост обрушился, а его ремонт оценили в несколько млрд долларов. На острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия, посвященного культуре острова.

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    4 января 2025, 07:39 • Новости дня
    Белый дом решил оставить флаги приспущенными на инаугурацию Трампа

    Белый дом не изменил решение приспустить флаги на инаугурацию Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом отказался пересматривать решение о приспущенных флагах в честь Джимми Картера, несмотря на критику Дональда Трампа, который считает, что это неуместно на фоне его инаугурации.

    Белый дом не будет пересматривать свое решение о приспуске флагов в память о бывшем президенте США Джимми Картере, несмотря на предстоящую инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    На брифинге Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов о возможности изменения решения президента Джо Байдена о приспуске флагов. Она утвердила, что никаких изменений не будет. Это решение было принято в конце декабря после смерти 39-го президента США Джимми Картера в возрасте 101 года.

    Критика со стороны Трампа прозвучала в его социальной сети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что флаги останутся приспущенными во время его инаугурации, и заявил, что демократы якобы рады этому, так как не ценят Америку. Тем не менее, решение Байдена остается в силе, и флаги будут приспущены в течение 30 дней после смерти Картера, как предусмотрено указом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации, тогда как избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

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    6 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Зеленский расстроился из-за отсутствия приглашения на инаугурацию Трампа

    Зеленский признался в желании посетить инаугурацию Трампа и посетовал на отсутствие приглашения

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.

    «Я бы хотел», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Однако Зеленский отметил, что «не может приехать вот так, во время» конфликта на Украине, потому что Трамп «напрямую» не направил ему приглашения на инаугурацию, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать. Зеленский заявил, что Трамп ждет его визита после своей инаугурации.


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    4 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

    Экс-разведчик Риттер назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Обученные в США украинцы, в том числе из диаспоры, могут представлять угрозу для американской безопасности, если политика США не будет соответствовать интересам Киева, заявил экс-разведчик Скотт Риттер.

    Украинцы, обученные военному делу США, могут представлять риск для внутренней безопасности Америки, считает экс-разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

    По его мнению, Киев может использовать подготовленных США украинцев для подрыва американской национальной безопасности в случае, если политика Вашингтона окажется неугодной Киеву.

    «Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили», – заявил Риттер в интервью.

    Он подчеркнул, что обученные украинцы, включая представителей диаспоры, могут стать инструментом в руках украинского правительства.

    Также Риттер отметил, что украинская диаспора в США и Канаде была преднамеренно радикализована ЦРУ. Одним из примеров он назвал детский подготовительный лагерь в городе Элленвилл в штате Нью-Йорк. По словам Риттера, в этом лагере жители США украинского происхождения проводят идеологическую обработку нового поколения идеями лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

    Ранее украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию в США для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак».

    В США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина присоединилась к международному терроризму.

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    4 января 2025, 16:00 • Новости дня
    The Hill: Планы Трампа по Гренландии угрожают развалом НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приведение в жизнь планов избранного президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии к США может разрушить НАТО, пишет издание The Hill.

    Присоединение Гренландии к США при возражениях Дании может привести к катастрофическим последствиям для НАТО, так как Дания также является членом военного блока, пишет The Hill, передает РИА «Новости».

    Такой ход событий может разрушить альянс, так как ведущая держава не может нарушать территориальную целостность другого его члена.

    В конце декабря Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, также он пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией.

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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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