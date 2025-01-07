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Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»
Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным
Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.
Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.
После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.
Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.