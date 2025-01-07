Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»

Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным

Tекст: Антон Антонов

На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.

Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.

После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.

Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.