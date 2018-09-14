США заподозрили крупный банк ЕС в отмывании денег из России

Правоохранительные органы США начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», пишет Wall Street Journal со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Уточняется, что деятельность Danske Bank проверяют минюст и минфин США, а также комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Поводом для проверки стал конфиденциальный иск, направленный в SEC более двух лет назад.

Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии транзакций на сумму более 150 млрд долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года, передает РИА «Новости» содержание статьи WSJ.

В иске, поступившем в SEC, также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc. Они, как утверждается, участвовали в проведении транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank.

Сообщается, что Дания и Эстония уже предоставили американской стороне необходимую информацию для расследования.

В начале сентября в консалтинговая компания Promontory Financial опубликовала доклад, согласно которому через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году перевели 30 млрд долларов «российских и бывших советских денег».

Напомним, финансист и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер ранее обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Сообщалось, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около 13 млрд долларов.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия «Дальняя степь», но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.