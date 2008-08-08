За год через банк в Эстонии провели 30 млрд «российских» долларов

Через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году перевели 30 млрд долларов «российских и бывших советских денег», говорится в докладе консалтинговой компании Promontory Financial.

Financial Times пишет о почти 80 тыс. транзакций за год. Указанные объемы средств резко превышают прежние оценки даже для всего периода 2007–2015 годов. Для небольшого эстонского отделения средства чрезвычайно велики, но при этом не все транзакции вызывают подозрения, передает ТАСС.

С 2017 года в СМИ публиковали материалы, которые вынудили Danske bank признать существование проблем в эстонском отделении. Банк начал расследование, но его результаты не озвучивались.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер обратился в прокуратуру Эстонии, обвинив 26 сотрудников отделения банка в отмывании денег, было открыто уголовное дело.

Браудер также утверждал, что Danske Bank может быть причастен к якобы существующей мошеннической схеме, «выявленной» Сергеем Магнитским.