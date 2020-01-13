Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

Миллиардер Борис Ротенберг проиграл в суде дело против четырех скандинавских банков, которые он обвинил в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.

По решению Окружного суда Хельсинки, «банки не нарушили соглашение об обслуживании, когда не проводили поступавшие от Ротенберга платежи», сообщила пресс-служба бизнесмена, передает ТАСС.

В суде отметили, что нет подтверждений того, что миллиардер является лицом, проживающим на территории Европейской экономической зоны.

По требованиям банков, это являлось условием для продолжения приема платежей. В иске Ротенберг отмечал, что, так как у него есть финское гражданство, то у него должны быть равные права с другими жителями Евросоюза.

Проведение платежей создало бы «значительные экономические риски» для банков, отмечается в решении суда.

Суд постановил, что Ротенберг обязан выплатить банкам судебные издержки выше 500 тыс. евро. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.

В иске Ротенберг требовал, чтобы банк Handelsbanken принимал его платежи, а Nordea OP и Danske Bank проводили операции по его поручениям. Иск был подан в 2018 году.

В 2014 году братья Ротенберги попали под санкции США, а Аркадий Ротенберг был внесен и в санкционный список Евросоюза. Позже Финансовой гвардией Италии были заморожены активы на 30 млн евро российского предпринимателя Аркадия Ротенберга.

В 2019 году Борис Ротенберг лишился личного самолета из-за американских санкций.