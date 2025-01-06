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    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    8 комментариев
    6 января 2025, 03:55 • Новости дня

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за 300 млрд долларов из российских активов

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие, используя для оплаты 300 млрд долларов из российских активов.

    «Я сказал Трампу: дайте нам 300 млрд долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность. Это одна из гарантий безопасности? Да, конечно. Потому что это военная гарантия», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

    Зеленский, комментируя военную помощь Вашингтона, заявил, что в США было «проголосовано или принято решение где-то» на 177 млрд долларов. Однако, по его словам, половина этих денег фактически не была предоставлена, передает РИА «Новости».

    «Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос», – добавил Зеленский.

    Он признал, что на Украине действительно существует проблема коррупции, но подчеркнул, что власти активно борются с ней. Он отметил, что «антикоррупционная система» Украины является «самой сложной» в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о желании Киева получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский интересовался возможностью купить поддержку для Украины по вопросу вступления в НАТО за 500 млн евро из российских активов, на что получил отказ.

    5 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, часть группы уничтожена, сообщило Министерство обороны России.

    Около 9.00 мск штурмовая группа ВСУ из двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом попыталась атаковать в направлении хутора Бердин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Однако артиллерия и авиация российских войск нанесли поражение этой группе, уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Также ВС России поразили семь бригад противника у Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина и других.

    В течение суток российская авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику ВСУ в населенных пунктах как Курской, так и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, четыре танка, три БМП и несколько десятков других единиц техники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 49 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия.

    В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка.

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    5 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист Чей Боуз добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams, заявил журналист Чей Боуз.

    «[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», – заявил Боуз, передает РИА «Новости».

    Напомним, российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, которые применили для атак вглубь России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия в ответ на применение ATACMS может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР

    Der Spiegel: Российская армия близка к контролю над ДНР и ЛНР, продвигаясь к Днепропетровской области

    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад, стремясь взять полностью под контроль территории ДНР и ЛНР, сообщили СМИ.

    Как пишет Der Spiegel, ВС России продолжают активное наступление на запад в ходе конфликта на Украине. Отмечается, что российские войска обошли город Красноармейск, и приблизились к административной границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Авторы отмечают, что российские силы движутся к цели взять под контроль территории ДНР и ЛНР. В статье подчеркивается, что даже Владимир Зеленский признал постоянное продвижение российской армии.

    Накануне обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке сообщил, что российская армия продвинулась на юг от Красноармейска, заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью. Кроме того, Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

    В субботу российские войска освободили Надию в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    5 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская истребительная авиация в последние сутки уничтожила самолет МиГ-29 украинских военно-воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы Hammer и один снаряд РСЗО HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за этот период уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска в ряде районов, в том числе у Щербиновки и у Дзержинска. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 410 военнослужащих, два танка Leopard, несколько бронетранспортеров и артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила формирования ВСУ в Нескучном и Зеленом Поле. Потери противника составили до 150 человек, уничтожена боевая бронированная машина MaxxPro.

    Группировки «Днепр» заняла более выгодные позиции поразила ВСУ в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортер М113.

    Ранее средства противовоздушной обороны России сбили самолеты Су-27 вооруженных сил Украины.

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    5 января 2025, 22:40 • Новости дня
    В Венгрии оценили открывшиеся из-за решения Киева по транзиту газа возможности

    В Венгрии указали на открывшиеся возможности после прекращения транзита российского газа через Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с прекращением Украиной транзита российского газа Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении ЕС, заявил директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg («Конец столетия») Оливер Хортай.

    Хортай выразил мнение, что прекращение поставок будет вредно для всех европейских стран. Однако Венгрия видит в этой ситуации и некоторые возможности. «Закупки с южного направления увеличатся и Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении Евросоюза», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал M1.

    По словам Хортая, Венгрия пострадает от прекращения транзита в меньшей степени, чем другие страны Центральной Европы, такие как Словакия и Австрия. Это связано с тем, что Будапешт получает большую часть газа через «Турецкий поток» и его ответвления, которые проходят через Болгарию и Сербию. Пропускная способность этих трубопроводов может быть увеличена, что позволит Венгрии перенаправлять часть поставок в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ может поступать в интегрированную европейскую систему.

    Хортай также отметил, что возможные убытки для Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить 60-70 млрд евро в год. Особенно сильно пострадают от этого Австрия и Словакия, которым придется изменить направления закупок, сообщает Kossuth.

    Повышение спроса на американский сжиженный природный газ также станет частью новой энергетической реальности Европы. Украина, в свою очередь, потеряет почти 1 млрд долларов ежегодно из-за прекращения транзита, сказал Хортай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу прекращен. Министерство энергетики Украины сообщило, что с 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

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    5 января 2025, 23:58 • Новости дня
    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине

    Зеленский назвал условия Киева для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине

    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману отметил, что «это не большой успех» для Украины. Он добавил: «Но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений».

    Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для территории, контролируемой Киевом, даже для прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский признал невозможность силового возвращения границ 1991 года, смягчив свою позицию по территориальным уступкам России.

    Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила заключить соглашение о прекращении огня, аналогичное случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей.

    Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России.

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    6 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

    Зеленский использовал матерные выражения, когда речь зашла об отказе США вводить санкции против Москвы накануне начала российской специальной военной операции. Он нецензурно отозвался о действиях США, пишет «Российская газета».

    По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», – приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал Фридман.

    Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (ерунда – прим. ВЗГЛЯД)».

    Кроме того, Зеленский использовал мат при обсуждении действий России на Северном Кавказе четверть века назад. Также он охарактеризовал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. Он заявил: «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.

    Напомним, Зеленский также заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

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    5 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Росгвардия показала кадры приминения дронов-камикадзе для уничтожения вражеской техники в Курской области.

    Операторы БПЛА Росгвардии приняли участие в отражении атаки украинских неонацистов на Курскую область, сообщает РИА «Новости». Росгвардейцы обеспечивали непрерывный контроль приграничных районов и смогли обнаружить машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение. Эта техника была успешно уничтожена.

    В ходе операции спецназу удалось встретить колонну противника точным ударом дрона-камикадзе, который поразил танк ВСУ. Эти действия подтвердили высокую эффективность применения беспилотных технологий в современном бою.

    Кадры работы операторов дронов демонстрируют высокий уровень подготовки и слаженности действий подразделений Росгвардии, что позволило успешно защитить приграничные территории от агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, но часть группы была уничтожена. Противник выдвинулся в сторону хутора Бердин, где его группам было нанесено поражение, но бои продолжаются. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается «впечатлить» Дональда Трампа накануне его инаугурации.

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    5 января 2025, 06:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области

    ПВО с полуночи уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области, включая Таганрог

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

    Как передает РИА «Новости», силы противовоздушной обороны в Ростовской области с полуночи сбили 37 беспилотников. Атака затронула такие районы, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале: «Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе – в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах».

    По данным оперативных служб, несмотря на массированную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет. Меры по нейтрализации угрозы продолжались в течение ночи, обеспечивая безопасность жителей и инфраструктуры области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ростовской области упали обломки беспилотников в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших. В Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин.

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    5 января 2025, 05:28 • Новости дня
    Марочко: ВС России осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР

    Российские войска освободят Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку

    Tекст: Денис Тельманов

    Российским военным осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР для полного контроля над территорией региона, заявил Андрей Марочко, подчеркнув стратегическое значение этих точек.

    Российским военнослужащим осталось освободить всего четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, чтобы полностью контролировать территорию региона. Как сообщает ТАСС, об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что войскам предстоит продвинуться в Новолюбовке, Новоегоровке, Петровском и Белогоровке.

    Марочко отметил, что освобождение Надии группировкой войск «Запад» уже произошло 4 января. Эксперт подчеркнул, что в Петровском сложный рельеф местности, но динамика в соседних населенных пунктах, таких как Макеевка и Невское, позволяет надеяться на скорое освобождение. В Новолюбовке украинские силы испытывают сильное давление, так как российские войска могут наносить огневую мощь на значительные расстояния.

    Под Белогоровкой, по словам Марочко, российские войска начали обходить позиции украинских бойцов, которые расположены на высотах. Он уверен, что это позитивная динамика, способствующая продвижению и контролю над стратегически важными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Запад» освободили Надию в Луганской народной республике, российские войска в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и Курской области, при этом значительные успехи были достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар. В 2024 году наступил существенный перелом в пользу вооруженных сил России в специальной военной операции, как заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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    6 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что презирает русский народ

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Фридману заявил о презрении к русскому народу

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Зеленский заявил, что свободно владеет русским языком, но отказался говорить на нем. Как объяснил Зеленский, он не хочет давать повода президенту России Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские – один народ, поскольку они говорят на одном языке, передает РИА «Новости».

    «Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», – заявил Зеленский.

    Зеленский также заявил, что на Украине живут люди, говорящие на русском языке, и никто им этого якобы не запрещает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский не захотел давать интервью на русском, как предлагал Фридман. При этом в ходе разговора он не раз использовал русские слова. Кроме того, он несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру.

    Напомним, 23 февраля 2014 года, наутро после госпереворота, одним из своих первых решений Верховная рада отменила закон, гарантировавший русскому статус «регионального языка». Под нажимом Запада спикер парламента Александр Турчинов не подписал решение об отмене закона, который де-юре продолжал действовать, но де-факто не соблюдался. В 2018 году Конституционный суд Украины признал принятый в 2012 году закон не соответствующим законодательству страны.

    В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте на украинском ТВ и скандальный закон «Об образовании», который запрещал среднее образование на русском языке. Говорить по-русски запретили депутатам в Верховной раде.

    В 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

    Самого Зеленского прежние власти Украины обвиняли в использовании «кацапской мовы».

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    5 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Родителей погибшего от удара БПЛА мальчика отправят в Крым

    Раненых родителей мальчика отправят на лечение в Симферополь после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Родители 10-летнего мальчика, погибшего от удара БПЛА ВСУ в Запорожье, экстренно отправятся в Симферополь для получения медицинской помощи.

    Родителей 10-летнего мальчика, погибшего в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, экстренно направят на лечение в Симферополь, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что мужчина и женщина находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает, однако женщине предстоит долгая реабилитация из-за серьезного повреждения зрения.

    Атака беспилотника Вооруженных сил Украины произошла 4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате этого удара погиб ребенок, находившийся в гражданском автомобиле, а его родители получили ранения.

    Балицкий отметил, что пострадавшие будут направлены в областную клиническую больницу в Симферополь, где им окажут полную медицинскую помощь. Решение о транспортировке было принято из-за необходимости длительного лечения и реабилитации, особенно для женщины, чей зрительный аппарат серьезно пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон остается в пределах нормы. Жильцам в Воронеже разрешили вернуться домой после обследований, проведенных в связи с инцидентом с подрывом БПЛА на улицах Димитрова и Иркутской.

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    5 января 2025, 12:36 • Новости дня
    Российские силы отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия успешно отразила четыре контратаки ВСУ в Харьковской области и ДНР, уничтожив до 450 украинских военнослужащих и технику, включая боевые машины и гаубицы, на различных направлениях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российская группировка войск «Запад» нанесла тяжелое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области и ДНР. В районах Двуречная, Западное, Подолы и других населенных пунктах российские войска улучшили тактическое положение и отразили четыре контратаки ВСУ, уточнили в Минобороны.

    Как указали в пресс-службе, потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая две боевые машины пехоты, бронетехнику, гаубицы и артиллерийские орудия. Среди уничтоженной техники также значатся станция радиоэлектронной борьбы «Хортица» и различные американские и британские образцы вооружения.

    Кроме того, подразделения «Южной» группировки также улучшили свои позиции, нанеся урон мотопехотной, механизированным, аэромобильной и пехотной бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Эти действия привели к потерям до 230 украинских военнослужащих и уничтожению различных транспортных средств, подчеркнули в ведомстве.

    В сообщении говорится, что на Харьковском направлении группировка «Север» атаковала формирования механизированной бригады ВСУ и теробороны, уничтожив склад с боеприпасами и артиллерийские орудия, нанеся до 40 потерь противнику.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотников.

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    5 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ редактор украинского шоу «МастерШеф» ликвидирован в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ музыкальный редактор украинского кулинарного шоу «МастерШеф» Вовк

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован музыкальный редактор украинского кулинарного реалити-шоу «МастерШеф» Антон Вовк, который воевал против российских сил и был младшим сержантом в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщил украинский канал СТБ.

    Вовк был ликвидирован 28 декабря. В 2020 году он занял должность старшего музыкального редактора в StarLight Commercial Production, одной из компаний группы Starlight Media, куда входит канал СТБ, передает РБК.

    «МастерШеф» выходит на СТБ с 2011 года. Помимо «МастерШефа», Вовк участвовал в создании таких проектов, как «У Украины есть талант», «Мой секрет», «Адские муки», «Званый ужин» и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, сын главного раввина Украины Матитьягу (Антон) Самборский. Все они участвовали в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины.

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    5 января 2025, 07:51 • Новости дня
    ПВО сбила 61 украинский беспилотник над регионами России

    ПВО за ночь уничтожила 61 украинский БПЛА, 37 из них – над Ростовской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили шестьдесят один украинский беспилотный летательный аппарат, большинство которых было сбито над Ростовской областью.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о том, что за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено шестьдесят один украинский беспилотник. Из них тридцать семь аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области.

    В Брянской области было уничтожено двадцать беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области. В Министерстве обороны отметили, что дежурные средства ПВО продолжают осуществлять контроль воздушного пространства и оперативно реагируют на угрозы.

    Эта атака беспилотников стала одной из самых масштабных за последнее время. Она иллюстрирует продолжающуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной, особенно в контексте использования беспилотных технологий в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов, в том числе в Таганроге и других районах. Силы ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

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