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Зеленский задумался о покупке места в НАТО для Украины за российские активы
Фицо заявил о предложении Зеленского заплатить 500 млн евро из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский интересовался, можно ли за 500 млн евро из российских активов купить поддержку для Украины по вопросу вступления в НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, добавив, что ответил отказом.
По словам Фицо, это произошло во время переговоров в Брюсселе, когда Зеленский «вернулся к теме газа», передает ТАСС.
«Он спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он дал мне 500 млн евро из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда», – сказал Фицо.
Фицо также выразил свое мнение о перспективах вступления Украины в НАТО, назвав их «полностью нереальными». Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о своем несогласии с такой инициативой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны. Фицо полагает, что Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своих территорий, включая Крым.