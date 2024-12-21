Фицо заявил о предложении Зеленского заплатить 500 млн евро из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО

Tекст: Антон Антонов

По словам Фицо, это произошло во время переговоров в Брюсселе, когда Зеленский «вернулся к теме газа», передает ТАСС.

«Он спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он дал мне 500 млн евро из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда», – сказал Фицо.

Фицо также выразил свое мнение о перспективах вступления Украины в НАТО, назвав их «полностью нереальными». Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о своем несогласии с такой инициативой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны. Фицо полагает, что Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своих территорий, включая Крым.



