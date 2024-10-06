Премьер-министр Словакии заявил о нежелании партии Smer-SD поддержать Украину в НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире словацкого телевидения и радио STVR заявил, что его партия Smer-SD не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что вопрос членства в НАТО требует ратификации каждым государством и отметил, что пока он занимает пост главы правительства, депутаты от его партии не поддержат данное решение. Фицо подчеркнул, что вхождение Украины в альянс может стать основанием для начала третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

В то же время, по словам Фицо, Словакия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском союзе. Однако он отметил, что для этого Украине придется выполнить множество условий, процесс выполнения которых может занять годы. Таким образом, Словакия готова содействовать евроинтеграции Украины, но в вопросе НАТО придерживается более осторожной позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западная поддержка затягивает конфликт на Украине, и подчеркнул, что военным путем его не решить, а также ранее он отказал в поддержке антироссийских санкций в рамках Евросоюза и выступил против поставок оружия Украине, что, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию.

