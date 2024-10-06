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    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    42 комментария
    6 октября 2024, 14:35 • Новости дня

    Премьер Словакии обвинил Запад в продолжении конфликта на Украине

    Роберт Фицо заявил, что поддержка Западом Киева затягивает военный конфликт на Украине

    Премьер Словакии обвинил Запад в продолжении конфликта на Украине
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что конфликт на Украине затягивается из-за западной поддержки, подчеркнув, что военным путем его не решить.

    Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за активной поддержки Западом Киева. Он подчеркнул, что Европа значимо поддерживает этот конфликт, что вызывает у него непонимание. По его словам, война на Украине не может быть решена военным способом, а русофобия не дает ожидаемого эффекта.

    Фицо отметил, что современный военный конфликт на Украине является ситуацией, где славяне убивают друг друга, и что Европа, по его мнению, способствует этому. Он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, добавив, что многие считают, что через Украину удастся ослабить Россию, однако эта стратегия не срабатывает.

    Премьер также подчеркнул, что чем раньше конфликт будет завершен, тем лучше для всех сторон. Его слова прозвучали в эфире Словацкого телевидения и радио STVR, где он высказал свои опасения по поводу текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине следует сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Словацкая пресса игнорирует тему теракта на «Северных потоках», что может быть связано с возможной причастностью киевского режима, отметил Фицо. Премьер-министр также сообщил о намерении посетить в следующем году мирную демонстрацию в Москве, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны.

    5 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»

    Военкор Коц: Российский дрон С-70 «Охотник» впервые потерян в зоне спецоперации на Украине

    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые в ходе спецоперации на Украине потерян новейший дрон С-70 «Охотник», он, предположительно, был сбит ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего под Константиновкой, передает Ura.Ru.

    Военкор предположил, что возможной причиной потери дрона мог стать сбой в канале связи, что привело к утрате управления аппаратом. Несмотря на это, он выразил сомнения в том, что украинские силы смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, так как такие устройства обычно оснащены механизмами самоликвидации.

    Тем не менее, Коц предположил, что Киев может использовать эту ситуацию для создания медийной сенсации, несмотря на низкую вероятность получения полезных данных из обломков беспилотника.

    Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» во второй половине 2024 года.

    До этого на этом заводе состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

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    5 октября 2024, 20:50 • Новости дня
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия успешно представила свою позицию на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    «Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

    Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

    Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Коментарии (5)
    6 октября 2024, 03:57 • Новости дня
    Озвучена новая версия смерти комбата сбежавшего из Угледара батальона ВСУ

    В соцсетях заявили об убийстве комбата ВСУ Гриба собственными солдатами при их бегстве из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны вооруженных сил Украины Игорь Гриб не покончил с собой, его убили собственные солдаты, которые бежали из Угледара, сообщают в соцсетях.

    Утверждается, что Гриб хотел помешать бегству солдат ВСУ. Информация, как указывается, получена «непосредственно от военнослужащих, бежавших из города», пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Напомним, по версии украинских журналистов, Гриб покончил жизнь самоубийством.

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    6 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского

    СБУ и нацгвардия устроили массовые облавы на жителей Сум после визита Зеленского

    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумах после посещения города Зеленским начались массовые облавы, организованные СБУ и нацгвардией, с блокировкой улиц и проверкой документов у жителей.

    Как передает РИА «Новости», украинские силовые структуры начали массовые облавы на жителей города Сумы после недавнего визита президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с национальной гвардией, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия.

    По данным пресс-службы СБУ, силовые структуры блокируют проезд на улицах города, останавливают прохожих для проверки документов и осматривают места общего пользования. В отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка» их личных данных и деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы. Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США из-за его влияния на получение Украиной американской финансовой поддержки. Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, как пишет журналист Financial Times Генри Фой.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

    Коментарии (32)
    5 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Финский профессор назвал Зеленского «безумным псом»

    Финский профессор Малинен назвал Зеленского «безумным псом»

    Финский профессор назвал Зеленского «безумным псом»
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», который представляет серьезную опасность для Европы.

    Малинен заявил, что Зеленского необходимо взять под контроль, пока он не нанес непоправимый ущерб Европейскому континенту, передает «Царьград».

    «Он – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу», – написал профессор на своей странице в одной из западных соцсетей.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки.

    Коментарии (6)
    5 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Пушков объяснил невозможность принятия Украины в НАТО
    Пушков объяснил невозможность принятия Украины в НАТО
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в возможности принятия Украины в НАТО на фоне продолжающихся военных действий с Россией, отметив несостоятельность формулы, учитывающей территориальные изменения.

    В своем Telegram-канале Пушков написал, что НАТО ищет способ принять Украину в альянс без учета территорий, которые стали частью России. Он отметил, что обсуждаются новые сценарии, основанные на опыте Японии и Западной Германии, но ни одна из стран, которые были в НАТО или получили гарантии безопасности от США, как Япония, не находилась в состоянии войны с другим государством.

    «В силу этого, включая Украину в состав альянса, НАТО фактически получает крупный военный конфликт в зоне своего действия. Таких прецедентов еще не было, и он вряд ли будет создан в случае с Украиной», – указал сенатор.

    Он добавил, что любые планы по включению Украины в альянс зависят от прекращения боевых действий. Однако, как отметил сенатор, НАТО не может решить эту проблему без участия России. Россия, в свою очередь, допускает переговоры лишь при условии отказа Украины от членства в НАТО, что делает позиции России и Запада несовместимыми.

    «Западу придется либо принимать в свой состав воюющую Украину со всеми вытекающими последствиями, либо отказываться от ее приема с целью создания гипотетической возможности для переговоров, что ударило бы по заявленным целям НАТО. Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос», – заключил Пушков.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР.

    Коментарии (11)
    5 октября 2024, 15:45 • Новости дня
    FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР
    FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР
    @ Roland Holschneider/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, пишет Financial Times (FT).

    «Сценарий Западной Германии» обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», – пишет FT, передает РИА «Новости».

    Журналисты указывают, что этот вариант предполагает временное согласие на отказ от территорий, находящихся под контролем России, в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс.

    При таком подходе Украина могла бы постепенно интегрироваться в альянс, а затем принимать решения относительно возвращения утраченных территорий, говорится в статье.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.

    Коментарии (14)
    5 октября 2024, 19:57 • Новости дня
    Россия отвергла требования Украины по морскому иску

    Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона требует отклонения всех требований Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    На слушаниях в Гааге Кузьмин заявил, что Россия настаивает на признании иска Украины не подлежащим юрисдикции арбитража или неприемлемым, передает ТАСС.

    В своем заявлении он также подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо отклонить все требования Украины, касающиеся прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия утверждает, что эти вопросы не могут быть решены в арбитраже, так как они выходят за рамки его компетенции.

    Ранее российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Коментарии (6)
    5 октября 2024, 19:18 • Новости дня
    Минобороны показало эвакуацию подбитого танка ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры эвакуации подбитого украинского танка на Авдеевском направлении.

    «Ремонтно-эвакуационная группа группировки войск «Центр» успешно эвакуировала захваченный в бою танк ВСУ на Авдеевском направлении», – сообщило ведомство в Telegram-канале, уточнив, что машина была подорвана на противотанковой мине, а затем ее добили операторы FPV-дронов.

    Напомним, российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

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    6 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию

    Медведев заявил о трудностях отказа РФ в использовании ТЯО при нападении Украины на Белоруссию

    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России будет сложно отказать Белоруссии в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), если Украина решит перенести боевые действия на ее территорию, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии для нанесения «большого удара» по России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наблюдал дроны во время полета на вертолете, которые летели очень невысоко от земли. Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, подчеркнул Лукашенко.

    Коментарии (13)
    6 октября 2024, 01:26 • Новости дня
    Франция назвала причину поддержки Украины

    Французский министр-делегат Аддад объяснил помощь Украине необходимостью поддерживать авторитет Парижа в Европе

    Франция назвала причину поддержки Украины
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция поддерживает Украину не из альтруизма, а для сохранения своего авторитета в Европе, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    «Мы поддерживаем Украину не из альтруизма. Мы защищаем наши национальные интересы и интересы безопасности», – приводит слова Аддада ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

    Аддад утверждает, что поражение Украины в конфликте с Россией может негативно сказаться на стоимости энергоносителей, продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру, а также на оборонном авторитете Парижа в Европе.

    Аддад подчеркнул, что именно Франция сыграла ключевую роль в расширении военной поддержки Киева, способствуя поставкам танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. Он добавил, что Париж активно продвигает идею европейского суверенитета и создания преференций для европейской оборонной промышленности, что, по мнению Франции, позволит защитить всех партнеров.

    По его словам, украинский конфликт касается не только «безопасности» восточноевропейских стран, но и доверия к Франции со стороны ее европейских партнеров. Министр также отметил, что в число этих партнеров входят те, кто наиболее подвержен «российской угрозе», однако он не уточнил, в чем именно заключается данная угроза. Также Аддад не дал прямого ответа на вопрос о поддержке передачи Киеву дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция приняла участие во встрече группы «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление в связи с этим, указав, что Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

    Коментарии (5)
    5 октября 2024, 15:38 • Новости дня
    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Минобороны: Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника, сообщило Минобороны.

    «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Цели, находившиеся на приграничной территории, были успешно уничтожены, отмечается в сообщении.

    Ранее российские Ка-52 рассеяли отряды ВСУ в Курской области.

    Коментарии (2)
    5 октября 2024, 21:30 • Новости дня
    WP: Вашингтон утратил интерес к поддержке Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет Washington Post.

    Как отмечается в статье WP, визит Зеленского в США, который рассматривался как ключевая возможность укрепить поддержку, не вызвал ожидаемого резонанса, передает РИА «Новости». «Ее итог усилил тревожное состояние неопределенности, в котором сейчас находится Украина», – пишет издание.

    Отмечается, что Украина находится в состоянии неопределенности, так как неясно, как долго США будут продолжать оказывать помощь. Внимание Вашингтона ослабевает на фоне третьего года конфликта, и фокус смещается на новые события на Ближнем Востоке.

    Журналисты считают, что вне зависимости от исхода предстоящих выборов президента США, с приходом нового лидера поддержка Украины может ослабнуть.

    Ранее издание El Pais сообщило, что союзники Киева начали новый этап давления на Украину и лидера киевского режима Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта.

    Коментарии (2)
    5 октября 2024, 20:39 • Новости дня
    РСЗО «Ураган» уничтожила склад ВСУ на Северском фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ.

    В результате атаки были уничтожены склад боекомплекта и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Операторы БПЛА 3-й армии в ходе проведения разведывательной операции выявили эти важные цели в районе Северского участка. Обнаружив склад с боеприпасами и пункт временной дислокации противника, было принято решение о нанесении удара при помощи РСЗО «Ураган».

    На видео, снятом с беспилотника, зафиксированы моменты ударов, в результате которых были уничтожены несколько автомобилей, а также склад и пункт временной дислокации ВСУ.

    Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье.

    Коментарии (0)
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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

      4 комментария
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      42 комментария
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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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