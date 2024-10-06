Роберт Фицо заявил, что поддержка Западом Киева затягивает военный конфликт на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за активной поддержки Западом Киева. Он подчеркнул, что Европа значимо поддерживает этот конфликт, что вызывает у него непонимание. По его словам, война на Украине не может быть решена военным способом, а русофобия не дает ожидаемого эффекта.

Фицо отметил, что современный военный конфликт на Украине является ситуацией, где славяне убивают друг друга, и что Европа, по его мнению, способствует этому. Он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, добавив, что многие считают, что через Украину удастся ослабить Россию, однако эта стратегия не срабатывает.

Премьер также подчеркнул, что чем раньше конфликт будет завершен, тем лучше для всех сторон. Его слова прозвучали в эфире Словацкого телевидения и радио STVR, где он высказал свои опасения по поводу текущей ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине следует сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Словацкая пресса игнорирует тему теракта на «Северных потоках», что может быть связано с возможной причастностью киевского режима, отметил Фицо. Премьер-министр также сообщил о намерении посетить в следующем году мирную демонстрацию в Москве, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны.