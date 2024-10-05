Премьер Словакии призвал Украину сохранить транзит газа и нефти

Премьер Словакии Фицо призвал Украину сохранить транзит газа и нефти

Tекст: Валерия Городецкая

В эфире программы «Субботние диалоги» политик отметил, что у обеих стран есть необходимая инфраструктура для этого, и подчеркнул, что такой шаг будет выгоден как Украине, так и Словакии, передает РИА «Новости».

Фицо также напомнил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в Европейский союз, и выразил надежду, что Украина будет относиться к Словакии «нормально и разумно» в этом вопросе. По его словам, обе страны получают доходы от транзита энергоресурсов через свои территории.

На очередном раунде переговоров, который запланирован на 7 октября между кабмином Словакии и Украины, Фицо намерен убедить украинскую сторону сохранить существующие маршруты транзита. Он выразил надежду, что такие переговоры принесут положительные результаты для обеих сторон.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела предложил использовать газотранспортную систему чешской стороны в качестве альтернативы украинскому маршруту для поставок газа в восточную Европу, особенно в случае прекращения транзита из России.