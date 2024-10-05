Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Премьер Словакии призвал Украину сохранить транзит газа и нефти
Премьер Словакии Фицо призвал Украину сохранить транзит газа и нефти
Украине следует сохранить транзит газа и нефти через свою территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В эфире программы «Субботние диалоги» политик отметил, что у обеих стран есть необходимая инфраструктура для этого, и подчеркнул, что такой шаг будет выгоден как Украине, так и Словакии, передает РИА «Новости».
Фицо также напомнил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в Европейский союз, и выразил надежду, что Украина будет относиться к Словакии «нормально и разумно» в этом вопросе. По его словам, обе страны получают доходы от транзита энергоресурсов через свои территории.
На очередном раунде переговоров, который запланирован на 7 октября между кабмином Словакии и Украины, Фицо намерен убедить украинскую сторону сохранить существующие маршруты транзита. Он выразил надежду, что такие переговоры принесут положительные результаты для обеих сторон.
Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела предложил использовать газотранспортную систему чешской стороны в качестве альтернативы украинскому маршруту для поставок газа в восточную Европу, особенно в случае прекращения транзита из России.