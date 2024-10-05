Премьер Словакии Фицо выразил готовность посетить Москву на 80-летие окончания Второй мировой войны

Tекст: Валерия Городецкая

В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо задал риторический вопрос: «Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Кто меня остановит?».

Он подчеркнул свое намерение участвовать в мероприятии, выразив удивление по поводу возможных препятствий, передает РИА «Новости». «Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?» – добавил Фицо.

Словацкий премьер также призвал не забывать, что «свобода пришла с востока».

В июле Фицо заявил, что с радостью присоединился бы к визиту главы венгерского правительства Виктора Орбана в Россию, если бы позволяло здоровье. Напомним, Орбан в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса.