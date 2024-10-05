Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Премьер Словакии заявил о планах посетить Москву
Премьер Словакии Фицо выразил готовность посетить Москву на 80-летие окончания Второй мировой войны
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о намерении посетить в следующем году мирную демонстрацию в Москве, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны.
В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо задал риторический вопрос: «Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Кто меня остановит?».
Он подчеркнул свое намерение участвовать в мероприятии, выразив удивление по поводу возможных препятствий, передает РИА «Новости». «Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?» – добавил Фицо.
Словацкий премьер также призвал не забывать, что «свобода пришла с востока».
В июле Фицо заявил, что с радостью присоединился бы к визиту главы венгерского правительства Виктора Орбана в Россию, если бы позволяло здоровье. Напомним, Орбан в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса.