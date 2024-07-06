Фицо заявил о желании присоединиться к визиту Орбана в Россию

Фицо в первом после покушения выступлении на публичном мероприятии выразил восхищение в связи с визитом Орбана в Россию

Tекст: Антон Антонов

«Если бы состояние моего здоровья позволило бы мне туда поехать, я бы с удовольствием присоединился к нему», – приводит слова Фицо ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и Dennik Posto.

Фицо выступил на мероприятии по случаю государственного праздника в Словакии – Дня святых Кирилла и Мефодия. Это его первое появление на публичном мероприятии после покушения, передает РИА «Новости».

Фицо заявил о «восхищении» Орбаном, который «не колебался и поехал и в Киев, и в Москву». По словам премьер-министра Словакии, «переговоров о мире никогда не бывает много».

Кроме того, Фицо призвал «построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль».

В пятницу Орбан в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса.