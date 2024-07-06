Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».10 комментариев
Фицо заявил о желании присоединиться к визиту Орбана в Россию
Фицо в первом после покушения выступлении на публичном мероприятии выразил восхищение в связи с визитом Орбана в Россию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с радостью присоединился бы к визиту главы венгерского правительства Виктора Орбана в Россию, если бы позволяло здоровье.
«Если бы состояние моего здоровья позволило бы мне туда поехать, я бы с удовольствием присоединился к нему», – приводит слова Фицо ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и Dennik Posto.
Фицо выступил на мероприятии по случаю государственного праздника в Словакии – Дня святых Кирилла и Мефодия. Это его первое появление на публичном мероприятии после покушения, передает РИА «Новости».
Фицо заявил о «восхищении» Орбаном, который «не колебался и поехал и в Киев, и в Москву». По словам премьер-министра Словакии, «переговоров о мире никогда не бывает много».
Кроме того, Фицо призвал «построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль».
В пятницу Орбан в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса.