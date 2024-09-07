Tекст: Алексей Дегтярев

Словацкие СМИ не изучают тему подрыва газопроводов «Северный поток» несмотря на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о строгих последствиях для устроивших теракт, сказал Фицо, передает РИА «Новости».

«Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина», – сказал он.

Турецкая пресса сообщала, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии.