Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Фицо раскритиковал СМИ Словакии за игнорирование темы «Северных потоков»
Словацкая пресса игнорирует тему теракта на «Северных потоках», это может быть связано с возможной причастностью киевского режима к этому, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Словацкие СМИ не изучают тему подрыва газопроводов «Северный поток» несмотря на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о строгих последствиях для устроивших теракт, сказал Фицо, передает РИА «Новости».
«Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина», – сказал он.
Турецкая пресса сообщала, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии.