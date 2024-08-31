Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.7 комментариев
В Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли с ведома четырех стран
Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, сообщила в субботу турецкая газета Aydınlık.
«США изначально выступали против строительства этих трубопроводов, стремясь навязать свой собственный дорогой сланцевый газ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
По данным издания, все факты указывают на то, что «Северные потоки» были разрушены с согласия и при участии США, Украины, Польши и Германии.
«Санкции способствуют распаду Запада, в то время как Евразия продолжает развиваться», – добавляет газета.
Ранее в МИД России заявили, что украинцы не смогли бы осуществить теракт против «Северных потоков» без американской помощи.