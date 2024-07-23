Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.14 комментариев
В Берлине предложили отобрать принадлежащую России недвижимость
Недвижимое имущество России в германской столице необходимо продать и передать вырученные средства на помощь Украине, сообщили в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле.
Как пишет Bild, берлинское отделение ХДС предложило отобрать дома в немецкой столице, которые официально принадлежат России. Уточняется, что речь идет об участках с домами в восточной части Берлина, которые Россия не стала продавать частным инвесторам, когда ее войска покидали Германию в 1994 году, сообщила Газета.Ru.
Отмечается, что с таким предложением выступила Лилия Усик, которая является уроженкой Украины. По ее словам, дома, принадлежащие России, можно продать, а все полученные средства передать на поддержку Украины, передает РИА «Новости».
Однако соседи, которые проживают рядом с этими зданиями, рассказали, что несколько раз в год на участки указанных домов приходят русскоговорящие мужчины и косят траву. В комитете по строительству Берлина пояснили, что сейчас договоренностей по передаче государству российских владений нет.
Ранее мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Британии конфисковать имущество россиян на сумму 1,4 млрд долларов, потратить средства он предложил на обеспечение жильем беженцев с Украины.