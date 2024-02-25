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Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян на сумму 1,4 млрд долларов
Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Британии конфисковать имущество россиян, потратить средства он предложил на обеспечение жильем беженцев с Украины, сообщает радиостанция LBC.
Утверждается, что Хан направил письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, в котором призвал правительство конфисковать активы россиян в размере 1,4 млрд долларов. Вырученные деньги он предложил направить на финансирование 4 тыс. домов, передает РИА «Новости».
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что пока нет решения по поводу мер по использованию замороженных российских активов для Украины.