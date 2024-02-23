Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Белый дом заявил о попытках скоординировать изъятие активов России за границей
Американская сторона пытается сделать так, чтобы США и их союзники действовали коллективно при изъятии замороженных российских активов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США обсуждают с союзниками варианты того, как лучше «прекратить агрессию России» и добиться того, чтобы «Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине», передает ТАСС.
Значительно большая часть заблокированных активов находится не в США, потому важно предпринимать действия совместно с зарубежными партнерами, заключил он.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что действия Запада по конфискации российских активов должны иметь достаточное правовое обоснование, чтобы не стать причиной возможных рисков.