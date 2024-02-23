Белый дом заявил о попытках скоординировать изъятие активов России за границей

Tекст: Алексей Дегтярев

США обсуждают с союзниками варианты того, как лучше «прекратить агрессию России» и добиться того, чтобы «Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине», передает ТАСС.

Значительно большая часть заблокированных активов находится не в США, потому важно предпринимать действия совместно с зарубежными партнерами, заключил он.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что действия Запада по конфискации российских активов должны иметь достаточное правовое обоснование, чтобы не стать причиной возможных рисков.