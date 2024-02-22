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МВФ предостерег от действий по конфискации российских активов
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что действия Запада, связанные с конфискацией российских активов, должны иметь достаточное правовое обоснование, чтобы не стать причиной возможных рисков, сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.
По ее словам, решение о замороженных активах России все еще могут принять держатели ценных бумаг, поэтому что делать с активами должны обсуждать страны-держатели. Однако, с точки зрения МВФ, важно, чтобы любые подобные действия имели достаточное правовое обоснование, для исключения потенциальных рисков, передает ТАСС.
К рискам Козак отнесла судебные разбирательства, риски принятия контрмер и риски для международной валютной системы.
Тем временем Банк России в среду отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк). По данным регулятора, этот бизнес использовался в том числе для вывода активов из России и проведения незаконных операций.